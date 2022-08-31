Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дуэлянты»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера комедии «Преподы на всю голову»

31 августа
2022 год

Лайфстайл >>
31 августа 2022

30 августа в клубе LUDI в Москве состоялась премьера комедии «Преподы на всю голову» – первого в истории российской киноиндустрии фильма, снятого студентами киношколы и выходящего в широкий прокат. Необычный формат мероприятия соответствовал духу и стилю картины — жёсткой, стёбной, неформатной. Первый открытый показ комедии был тепло принят зрителями — их реакция местами оказалась весьма неожиданной для создателей фильма. Во время выступления съёмочной группы и актёрского состава начался оживленный диалог с аудиторией.

Премьера комедии «Преподы на всю голову»
фото: Паблик-ток с создателями фильма

Как выяснилось, обилие поцелуев в фильме связано с многолетним исследованием, которое проводил креативный продюсер Андрей Явшиц. Он доказал, что успех фильма у зрителя напрямую зависит от количества поцелуев между главными действующими лицами. Однако, отвечать на вопрос, сколько романов завязалось в коллективе во время съемок, Андрей отказался.

Также зрители захотели узнать, как снималась сцена с прыжком агента ЦРУ (Михаил Кочетков) из летящего на огромной высоте самолёта. Оказалось, что для актёра это полуторатысячный прыжок с парашютом, и никаких павильонов с тросами, лебёдками и зелёными задниками не понадобилось.

Премьера комедии «Преподы на всю голову»
фото: Креативный продюсер фильма «Преподы на всю голову» Андрей Явшиц

Светлана Акуневич, второй режиссёр картины и исполнительница роли Генеральши, поделилась трогательными воспоминаниями о том, как после перекуса шаурмой съёмочная группа отправилась в открытое море и почти в полном составе заболела и слегла, а её партнёршу по фильму пришлось срочно заменять другим персонажем, причём мужского пола, так как других потенциальных исполнителей роли на борту просто не оставалось.

Исполнителей главных ролей (спецагентов Паширова и Бедрова) – Антона Белова и Виктора Лебедева, зрители попросили вспомнить невошедшие в окончательный монтаж сцены. Оказалось, что у них никак не получалось догнать связиста-разведчицу в исполнении Альбины Лепшоковой — их шаг был чересчур широк, и они приближались к ней слишком быстро, а когда пытались этот шаг умерить, то получалась какая-то гусиная походка, выглядящая совершенно нелепо. В итоге эти кадры пришлось убрать, и нужного результата на экране добивались уже исключительно монтажными средствами.

Премьера комедии «Преподы на всю голову»
фото: Генеральный продюсер и сценарист фильма «Преподы на всю голову» Вячеслав Ширяев с гостьей премьеры, актрисой Натальей Тетеновой

В конце вечера исполнительный продюсер Илияна Златанова рассказала о том, как съёмочная команда оказалась на площадке полнометражного фильма сразу после студенческой скамьи: было невероятно сложно поверить в свои силы, но отступать было нельзя. Именно неисчерпаемая сила воли и креативные способности обеспечили успешное завершение производства картины вчерашними выпускниками Высшей школы кино «Арка».

Посмотреть комедию «Преподы на всю голову» можно в любом уголке страны с 1 сентября. Создатели картины про агентов-неудачников пообещали продолжение, если российская аудитория примет картину благосклонно.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Высшая школа кино "Арка"Дебютпремьера
персоны
Светлана АкуневичМихаил Кочетков (III)
фильмы
Преподы на всю голову

фотографии >>
Премьера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
Премьера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
Премьера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
Премьера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дуэлянты»

День рождения >>

Владимир Герасимов
Анна Капалева
Денис Капустин
Ксения Караева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Ричард Бэйзхарт
Гжегож Вархол
Ричард Гир
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Крис Такер
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Место под соснами
драма, криминальный фильм
США, 2012
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика, нуар (черный фильм)
США, 2017
Преступления будущего
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Греция, Канада, Франция, 2022
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Дитя погоды
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, Китай, 2019
Дети тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Битва на озере
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2021
Календарь ма(й)я
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Россия, 2022
Преподы на всю голову
комедия
Россия, 2022
Турбозавры, вперед!
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2022
Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен