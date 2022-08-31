30 августа в клубе LUDI в Москве состоялась премьера комедии «Преподы на всю голову» – первого в истории российской киноиндустрии фильма, снятого студентами киношколы и выходящего в широкий прокат. Необычный формат мероприятия соответствовал духу и стилю картины — жёсткой, стёбной, неформатной. Первый открытый показ комедии был тепло принят зрителями — их реакция местами оказалась весьма неожиданной для создателей фильма. Во время выступления съёмочной группы и актёрского состава начался оживленный диалог с аудиторией.
фото: Паблик-ток с создателями фильма
Как выяснилось, обилие поцелуев в фильме связано с многолетним исследованием, которое проводил креативный продюсер Андрей Явшиц. Он доказал, что успех фильма у зрителя напрямую зависит от количества поцелуев между главными действующими лицами. Однако, отвечать на вопрос, сколько романов завязалось в коллективе во время съемок, Андрей отказался.
Также зрители захотели узнать, как снималась сцена с прыжком агента ЦРУ (Михаил Кочетков) из летящего на огромной высоте самолёта. Оказалось, что для актёра это полуторатысячный прыжок с парашютом, и никаких павильонов с тросами, лебёдками и зелёными задниками не понадобилось.
фото: Креативный продюсер фильма «Преподы на всю голову» Андрей Явшиц
Светлана Акуневич, второй режиссёр картины и исполнительница роли Генеральши, поделилась трогательными воспоминаниями о том, как после перекуса шаурмой съёмочная группа отправилась в открытое море и почти в полном составе заболела и слегла, а её партнёршу по фильму пришлось срочно заменять другим персонажем, причём мужского пола, так как других потенциальных исполнителей роли на борту просто не оставалось.
Исполнителей главных ролей (спецагентов Паширова и Бедрова) – Антона Белова и Виктора Лебедева, зрители попросили вспомнить невошедшие в окончательный монтаж сцены. Оказалось, что у них никак не получалось догнать связиста-разведчицу в исполнении Альбины Лепшоковой — их шаг был чересчур широк, и они приближались к ней слишком быстро, а когда пытались этот шаг умерить, то получалась какая-то гусиная походка, выглядящая совершенно нелепо. В итоге эти кадры пришлось убрать, и нужного результата на экране добивались уже исключительно монтажными средствами.
фото: Генеральный продюсер и сценарист фильма «Преподы на всю голову» Вячеслав Ширяев с гостьей премьеры, актрисой Натальей Тетеновой
В конце вечера исполнительный продюсер Илияна Златанова рассказала о том, как съёмочная команда оказалась на площадке полнометражного фильма сразу после студенческой скамьи: было невероятно сложно поверить в свои силы, но отступать было нельзя. Именно неисчерпаемая сила воли и креативные способности обеспечили успешное завершение производства картины вчерашними выпускниками Высшей школы кино «Арка».
Посмотреть комедию «Преподы на всю голову» можно в любом уголке страны с 1 сентября. Создатели картины про агентов-неудачников пообещали продолжение, если российская аудитория примет картину благосклонно.
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