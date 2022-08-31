Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дуэлянты»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак

31 августа
2022 год

Лайфстайл >>
31 августа 2022

29 августа в рамках 44-ого Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма «Недетский дом». В основе сюжета – история о противостоянии сирот и дирекции детского дома, вдохновленная книгой психиатра Андрея Петрушина «Недетский дом» и фильмом Динары Асановой «Пацаны». Среди первых зрителей картины были Сергей Безруков и Анна Матисон, Эвелина Блёданс, Екатерина Кабак, Маруся Климова, Владимир Левкин и многие другие.

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Анна Матисон и Сергей Безруков

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Елена Борщёва

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Маруся Климова

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Эвелина Блёданс

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Катя Кабак

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Анна Калашникова

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Владимир Левкин с супругой

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Александр Калушкин, Полина Ватага и Екатерина Соломатина

Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак
фото: Елена Старостина
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Динара АсановаАнна БегуноваСергей БезруковЭвелина БлёдансЕлена БорщёваОлег ВасильковПолина ВатагаДмитрий ВласкинЕкатерина КабакАнна КалашниковаАлександр КалушкинМаруся КлимоваВладимир ЛевкинАнна МатисонЕкатерина СоломатинаЕлена Старостина (II)Сергей Филин
фильмы
Недетский домПацаны

фотографии >>
Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак фотографии
Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак фотографии
Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак фотографии
Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дуэлянты»

День рождения >>

Владимир Герасимов
Анна Капалева
Денис Капустин
Ксения Караева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Ричард Бэйзхарт
Гжегож Вархол
Ричард Гир
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Крис Такер
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Место под соснами
драма, криминальный фильм
США, 2012
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика, нуар (черный фильм)
США, 2017
Преступления будущего
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Греция, Канада, Франция, 2022
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Дитя погоды
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, Китай, 2019
Дети тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Битва на озере
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2021
Календарь ма(й)я
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Россия, 2022
Преподы на всю голову
комедия
Россия, 2022
Турбозавры, вперед!
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2022
Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram