Только руку протяни: Маруся Климова, Сергей Безруков и Екатерина Кабак

Дочки-матери: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Маруся Фомина
Премьера второго сезона сериала «Контейнер»
29 августа в рамках 44-ого Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма «Недетский дом». В основе сюжета – история о противостоянии сирот и дирекции детского дома, вдохновленная книгой психиатра Андрея Петрушина «Недетский дом» и фильмом Динары Асановой «Пацаны». Среди первых зрителей картины были Сергей Безруков и Анна Матисон, Эвелина Блёданс, Екатерина Кабак, Маруся Климова, Владимир Левкин и многие другие.
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