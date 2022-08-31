Ксения Собчак, Арнольд Шварценеггер и Леонид Парфёнов отреагировали на смерть Михаила Горбачёва

«Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем. Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачёв вёл все последние годы. Ещё раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой».
Арнольд Шварценеггер
фото: Арнольд Шварценеггер и Михаил Горбачёв
«Есть старая поговорка: «Никогда не встречай своих героев». Это один из худших советов, который я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был моим героем, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться и сказать: «Это не работает, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Именно так он поступал в Советском Союзе. Его навсегда запомнят как героя, который демонтировал коммунистическую систему, несмотря на то, что это значило для его собственной власти. Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединиться со своей дорогой Раисой, ещё раз переживая одну из величайших историй любви всех времен».
Ксения Собчак
фото: Ксения Собчак и Михаил Горбачёв
«Первый раз я увидела Горбачёва в детстве по телевизору: он казался тогда мне каким-то странным забавным дядькой с кляксой. Но потом этот дядька приходил к папе, оказывался по эту сторону экрана и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность. Последний раз я видела МС на его большом юбилее: Чулпан Хаматова, Ройзман, Муратов, Венедиктов (признан иноагентом) и много других, хорошо знакомых нам всем людей, поздравляли его тогда в самом центре Москвы в Московском доме приемов. Собирались, но не успели мы с ним сделать интервью. Жаль».
фото: Махил и Раиса Горбачёвы
Отдельный пост Собчак посвятила Раисе Горбачёвой: «Ещё жизнь Горбачёва — это история большой любви. Это сама по себе была небывалая перестройка сознания, когда весь Советский Союз увидел жену генсека Раису Максимовну. И не просто увидел, миллионы советских граждан вдруг узнали, что двое взрослых людей могут любить друг друга и не стеснятся проявлять нежность. Не всем это нравилось. Раиса быстра превратилась в Райку — чего она лезет поперёк мужа? Но у Горбачёва ни на секунду не возникало сомнений, что он должен оставаться с женой и семьёй. Он похоронил Раису Максимовну осенью 99-го, вся страна видела, как он рыдает. Сейчас забылось, но многие тогда наверняка увидели в Горбачёве то, что не ценили, когда он был во главе государства — настоящую человечность».
Леонид Парфёнов
фото: Леонид Парфёнов
«Две заслуги Горбачёва, которые особенно ценны сегодня. СССР распался малой кровью — вон, какой большой его пытаются вернуть. И: он ушёл после 6 лет правления, 60-летним. Просто уступил дорогу новому времени, которое сам вызвал к жизни».
Юрий Сапрыкин
фото: Юрий Сапрыкин
«Человек, который дал людям надежду — что можно выбраться из-под серых пыльных советских глыб и зажить по-своему и по-человечески. Человек, который устроил моему поколению несколько лет праздника — с «Ассой», «Взглядом», «Аквариумом» и разрешением всей запрещёнки. Человек, который, я уверен, спас мир от ядерной катастрофы — и подарил всем нам ещё минимум 35 лет жизни, и не худшие 35 лет. Человек, который не цеплялся за власть и верил в мир, где можно жить без вражды, агрессии и взаимной подозрительности. Который любил и был любим. Навсегда с благодарностью».
Александр Роднянский
фото: Александр Роднянский
«Ушёл человек, который дал мне и моему поколению свободу. Вернее, надежду на свободу, на то, что мы сумеем преодолеть давление мрачных советских жизненных обстоятельств и зажить по-своему. По-разному. Так, как мы сами этого хотим. Ушёл человек, который не боялся быть живым, не боялся ошибаться, не скрывал своей счастливой любви. После поколений безликих бюрократов. Ушёл человек, который не держался за власть и, проиграв, смог от неё отказаться и жить своей жизнью».
обсуждение >>