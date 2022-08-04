Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве»

4 августа
2022 год

Лайфстайл >>
4 августа 2022

Признанный гений любительского перевода Дмитрий Пучков, известный под творческим псевдонимом Goblin, перевёл и озвучил порядка 80 фильмов и сериалов. Пучков мастерски передаёт истинный смысл диалогов, не сглаживая нецензурную брань эвфемизмами, и интонационно выверенную экспрессию, соответствующей оригиналу. И для этого ему даже не понадобилось профильное образование. В интервью Юлии Меньшовой Пучков рассказал, что знакомство с английским языком началось для него, как и для многих его современников, с попыток понять тексты песен любимой группы.

Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве»

«Английский язык я учил исключительно для того, чтобы понять, что же в песнях группы «Led Zeppelin» воют так отчаянно. Выучил, и оказалось, что «Ласковый май» поглавнее стихи сочиняли. Странно для меня было. Музыка хорошая. Но в слова вслушиваться нельзя. Потому что хорошие слова в англоязычной музыке - большая редкость. Но я старательно учил. А когда появились видики и попёрли фильмы, это всегда были переводы на слух, где персонаж сказал пять предложений, переводчик успел расслышать четыре, из которых правильно перевёл три. И это уже получается не перевод, а плохой пересказ. Тогда были коллективные просмотры, и я товарищам всё время пояснял: здесь не про это говорят, тут не про это, и вообще всё это было не так».

Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве»

Идея самому перевести и озвучить фильм родилась из желания сделать другу подарок:
«У меня был товарищ и я ему на день рождения перевёл художественный фильм «Путь Карлито» Брайана Де Пальмы. Все принялись смотреть, все обалдели».

Довольно скоро Дмитрий понял, что каким бы правильным и семантически точным не был перевод, все уровни смысла в отрыве от культурного контекста передать зрителю невозможно. Да и для самого переводчика многие нюансы часто остаются невидимыми. «Если ты не жил в англоязычной среде, то ряд вещей от тебя ускользает напрочь, тонкости просечь не можешь. Есть фильмы, в которых самостоятельно справиться нельзя. Надо постоянно обращаться к носителям языка, и они тебе объяснят. Как-то раз заехав в Соединенные Штаты, беседовал с тамошним гражданином. Тот сильно удивился, [когда узнал, что я занимаюсь переводом фильмов], говорю-то я плохо по-английски. С английского я переводить могу, а вот на английский - такой практики нет. И вот я беседовал с американцем, и он спрашивает: «Ты вот «Криминальное чтиво» переводил, а какая шутка для тебя там самая смешная?» Я задумался…Ну я только про шприц вспомнил, что там надо три раза бить. А он говорит: «Да? А для нас другая. Помнишь, когда Джулс (Сэмюэл Л. Джексон) и Винсент (Джон Траволта) едут в машине и разговаривают про МакДональдс, и Джулс спрашивает Винсента, как в Париже называют Воппер. А Винсент отвечает: «Не знаю, я не заходил в Бургер Кинг». Я говорю: «И что тут смешного?» «А в Бургер Кинг ходят только чёрные, и сам вопрос настолько идиотский, что это смешно». Ну как такое можно понять? Они это считывают, а мы нет. Поэтому масса сложностей с переводом».

Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве»
фото: Винсент и Джулс обсуждают фастфуд

Тот факт, что хороший перевод и озвучка могут серьёзно повлиять не только на восприятие, но и на популярность фильма у зрителей, Пучков понял на примере фильма «Большой куш». «Когда я уже нырнул в кинобизнес, люди начали задавать вопросы: «А какой у тебя самый известный перевод?» Я говорю: «Худжественный фильм Snatch Гая Ричи». Известный у нас как «Большой Куш». Мне отвечают: «В смысле? Он же шёл в прокате в десяти копиях и денег не собрал вообще». Ну вот потому что вы так перевели, а у меня не так. Я как-то попытался взять и разобрать официальный перевод этого фильма, разобрать, как перевели и как надо на самом деле. А их перевод весь от начала до конца не о том, просто не о том. Кто эти люди, [которые переводили]? Потом начал осторожно интересоваться - все закончили МГУ».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Аркадий Овечкин   4.08.2022 - 12:07
Конечно, перевести все нюансы невозможно, поэтому лучше, если возможно, смотреть все фильмы в оригинале. Ведь каким бы талантливым ни был актер озвучки, создатель оригинального фильма не контролирует процесс... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
воспоминанияобразование
персоны
ГоблинБрайан Де ПальмаСэмюэл Л. ДжексонЮлия МеньшоваГай РичиДжон Траволта
фильмы
Криминальное чтивоПуть Карлито

фотографии >>
Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве» фотографии
Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве» фотографии
Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве» фотографии
Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роза Аширбекова
2 августа ушла из жизни актриса Роза Аширбекова.
Мира Кольцова
1 августа ушла из жизни балетмейстер Мира Кольцова.

День рождения >>

Антон Андросов
Владимир Виноградов (II)
Мария Куликова
Екатерина Мадалинская
Санжар Мади
Анастасия Микульчина
Сергей Сипливый
Виктор Смирнов
Сергей Яковлев
Грета Гервиг
Маргарет Ли
Афонсу Пиментел
Дилан Спраус
Коул Спроус
Билли Боб Торнтон
Клаус Хольм
все родившиеся 4 августа >>

Афиша кино >>

Быстрее пули
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Бойся темноты
мистический хоррор
Бельгия, Франция, 2021
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Проклятие матери: Прятки на выживание
триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Убойный монтаж
комедия, фильм ужасов
Франция, Великобритания, Япония, 2022
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Земля. Перезагрузка
боевик, драма, научная фантастика, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Кин-дза-дза!
комедия, научная фантастика, приключения
СССР, 1986
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram