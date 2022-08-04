Минутка расизма: Дмитрий Goblin Пучков рассказал о самой смешной для американцев шутке в «Криминальном чтиве»

Признанный гений любительского перевода Дмитрий Пучков, известный под творческим псевдонимом Goblin, перевёл и озвучил порядка 80 фильмов и сериалов. Пучков мастерски передаёт истинный смысл диалогов, не сглаживая нецензурную брань эвфемизмами, и интонационно выверенную экспрессию, соответствующей оригиналу. И для этого ему даже не понадобилось профильное образование. В интервьюЮлии Меньшовой Пучков рассказал, что знакомство с английским языком началось для него, как и для многих его современников, с попыток понять тексты песен любимой группы.
«Английский язык я учил исключительно для того, чтобы понять, что же в песнях группы «Led Zeppelin» воют так отчаянно. Выучил, и оказалось, что «Ласковый май» поглавнее стихи сочиняли. Странно для меня было. Музыка хорошая. Но в слова вслушиваться нельзя. Потому что хорошие слова в англоязычной музыке - большая редкость. Но я старательно учил. А когда появились видики и попёрли фильмы, это всегда были переводы на слух, где персонаж сказал пять предложений, переводчик успел расслышать четыре, из которых правильно перевёл три. И это уже получается не перевод, а плохой пересказ. Тогда были коллективные просмотры, и я товарищам всё время пояснял: здесь не про это говорят, тут не про это, и вообще всё это было не так».
Идея самому перевести и озвучить фильм родилась из желания сделать другу подарок: «У меня был товарищ и я ему на день рождения перевёл художественный фильм «Путь Карлито»Брайана Де Пальмы. Все принялись смотреть, все обалдели».
Довольно скоро Дмитрий понял, что каким бы правильным и семантически точным не был перевод, все уровни смысла в отрыве от культурного контекста передать зрителю невозможно. Да и для самого переводчика многие нюансы часто остаются невидимыми. «Если ты не жил в англоязычной среде, то ряд вещей от тебя ускользает напрочь, тонкости просечь не можешь. Есть фильмы, в которых самостоятельно справиться нельзя. Надо постоянно обращаться к носителям языка, и они тебе объяснят. Как-то раз заехав в Соединенные Штаты, беседовал с тамошним гражданином. Тот сильно удивился, [когда узнал, что я занимаюсь переводом фильмов], говорю-то я плохо по-английски. С английского я переводить могу, а вот на английский - такой практики нет. И вот я беседовал с американцем, и он спрашивает: «Ты вот «Криминальное чтиво» переводил, а какая шутка для тебя там самая смешная?» Я задумался…Ну я только про шприц вспомнил, что там надо три раза бить. А он говорит: «Да? А для нас другая. Помнишь, когда Джулс (Сэмюэл Л. Джексон) и Винсент (Джон Траволта) едут в машине и разговаривают про МакДональдс, и Джулс спрашивает Винсента, как в Париже называют Воппер. А Винсент отвечает: «Не знаю, я не заходил в Бургер Кинг». Я говорю: «И что тут смешного?» «А в Бургер Кинг ходят только чёрные, и сам вопрос настолько идиотский, что это смешно». Ну как такое можно понять? Они это считывают, а мы нет. Поэтому масса сложностей с переводом».
фото: Винсент и Джулс обсуждают фастфуд
Тот факт, что хороший перевод и озвучка могут серьёзно повлиять не только на восприятие, но и на популярность фильма у зрителей, Пучков понял на примере фильма «Большой куш». «Когда я уже нырнул в кинобизнес, люди начали задавать вопросы: «А какой у тебя самый известный перевод?» Я говорю: «Худжественный фильм Snatch Гая Ричи». Известный у нас как «Большой Куш». Мне отвечают: «В смысле? Он же шёл в прокате в десяти копиях и денег не собрал вообще». Ну вот потому что вы так перевели, а у меня не так. Я как-то попытался взять и разобрать официальный перевод этого фильма, разобрать, как перевели и как надо на самом деле. А их перевод весь от начала до конца не о том, просто не о том. Кто эти люди, [которые переводили]? Потом начал осторожно интересоваться - все закончили МГУ».
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