«Все побежали, и я побежал»: Юрий Быков рассказал об импульсивном отъезде из России

Режиссёр Юрий Быков
был в числе первых кинематографистов, выразивших о спецоперации мнение, которое позже было законодательно запрещено. Через некоторое время режиссёр был уже в числе тех, кто уехал из России в солнечную Армению. Но просидев в приятной компании три недели, Быков окончательно осознал свою культурно-экономическую связь с Россией и вернулся. В интервью журналистке Лизе Лазерсон
режиссёр рассказал, что на паническую мысль об отъезде его навёл кинокритик Антон Долин
, переехавший в Латвию в марте
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«Там была простая история. Долин позвонил мне и сказал, что обзванивает всех кинематографистов, и спросил, могу ли я записать что-то [пацифистское]. Может быть даже помолчать или порассуждать. В общем, что-то в видеоформате. Я согласился, записал своё рассуждение и отправил ему. Через день-два это вышло, а потом я в соцсетях увидел пост, что Долин уехал навсегда. И я написал ему: «Ты что, улетаешь?» Он говорит: «Да». Ну мы не то чтобы прям сильно близкие люди, как известно, Антон никогда не был большим поклонником моих картин, но не в этом дело. И когда он мне ответил, что улетает, я спросил: «А что, надо улетать?» И он написал мне «Да, надо срочно улетать». По-моему, даже с восклицательным знаком. И я подумал: «Всё. Хана». То, что он сделал и то, как он ответил, однозначно считывалось как то, что будут очень серьёзные последствия. У меня картина была в работе, и я какое-то время ходил на работу, что-то делал, но понимал, что у меня совершенно размыто восприятие реальности, я ни на чём не могу сосредоточиться, то есть я не эффективен. Мне всё время кажется, что вот сейчас постучат, или раздастся звонок, или ещё что-то. Не скрою, с какими-то ребятами я разговаривал по этому поводу. Но никакой информации не было, и все сошлись на том, что почему бы и нет? Как говорится, все побежали и я побежал. Я взял билет в Армению, прилетел туда. Я увидел, что для многих, кто переехал, всё это было…Как будто они все вырвались в тёплую страну, они все друг друга знают, и тут они в бегах, и все такие прогрессивные, и все друг друга обнимают, и в кафе танцуют. Да, много обсуждений, все расстроены происходящим, но в целом это такое вот весёлое тёплое сообщество людей. Ну я побыл там три недели, понял, что оставаться без конкретных стратегических профессиональных планов где бы то ни было бессмысленно. Надо либо возвращаться обратно, либо пилить дальше, понимая, что будучи режиссёром, ты должен будешь иметь какую-то очень чёткую позицию и никогда больше не вернёшься в Россию. Я вернулся»
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Быков честно признался, что выбор между «уезжать» и «остаться» в его случае носил скорее прагматический, а не этический характер. «Чтобы оставаться вне России - надо понимать, где ты будешь жить, что будешь делать и как обеспечивать близких. Очень большой перечень ответственности. Второе - мне почти 41 год. Я ментально очень привык к нашей языковой культуре и пространству, я с трудом себя чувствую в большом отрыве от России. И я это в Армении понял. Поэтому я для себя понял, что я работаю и делаю то, что я считаю правильным с точки зрения режиссуры здесь. Насколько это возможно. И независимо, насколько это возможно. А дальше посмотрим. И это было осознанно. Мне кажется, это правильное смирение - я как русский человек остаюсь здесь, но делаю то, что думаю»
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Рассуждая о принципиальном политическом разделении соотечественников, Быков пришёл к выводу, что все эти вопросы восходят к эстетическим предпочтениям. «Замечательный режиссёр Миша Сегал сказал очень правильную фразу: «Человек сначала выбирает эстетическую позицию, а потом всячески оправдывает её этически». Это, по-моему, очень точная и ёмкая фраза. Нравится мне балалайка, гармошка и картошка - я буду топить за то, что это самый правильный путь. И я найду друзей, которые разделяют со мной эту позицию. Они будут любить меня, а я их. Прилепин однажды сказал: «Защищай то, что любишь». Нравится мне мировая интеграция, общеевропейские ценности - [буду, соответственно, защищать их]…Вот даже по лицам, разговорам и пластике люди, которые вещают против или за - они очень различаются именно эстетически»
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