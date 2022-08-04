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Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж

4 августа
2022 год

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4 августа 2022

Софья Каштанова, известная по роли эрудированной секс-работницы Кристины в сериале «Полицейский с Рублёвки», подтвердила слухи о замужестве. О личной жизни актрисы было известно совсем немногое. В 2019 году Софья родила первенца, которому дала имя Джордж, а через два года у неё родилась дочь Даниэль. Личность отца своих детей актриса держала в секрете, опровергнув слухи о том, что это режиссёр Илья Куликов.

Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж

В интервью журналу «7 Дней» актриса подтвердила, что давно вышла замуж и из суеверных соображений предпочла пышному торжеству скромную регистрацию.

«Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали это афишировать. Поженились мы в России, причём в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребёнка. Знаю, само это выражение - «отец моего ребёнка» - звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно никогда не называю. Свадьбы у нас не было, мы просто расписались. Я не могу сказать, чтобы когда-нибудь в жизни мечтала о белом платье, голубях, фате. Платье белое, конечно, было, но безо всяких кринолиов. Всё прошло спокойно, громкого праздника мы не устраивали, посидели в семейном кругу, без гостей, выпили шампанского. Тогда я в очередной раз убедилась, что счастье действительно любит тишину. Знаете, я видела столько невероятных свадеб, организация который буквально будоражила сознание, а потом эти семьи распадались в короткий срок. Так, чтобы они просуществовали долго - это уже скорее исключение. И наоборот: те, кто проставил штампы в паспорта без лишнего шума, тихонечко, как правило, образуют крепкие союзы. Не хочу загадывать, как сложится наша история, но точно знаю, что грандиозные свадьбы - это не моё».
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Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж фотографии
Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж фотографии
Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж фотографии
Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж фотографии
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