Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж

Софья Каштанова
, известная по роли эрудированной секс-работницы Кристины в сериале «Полицейский с Рублёвки»
, подтвердила слухи о замужестве. О личной жизни актрисы было известно совсем немногое. В 2019 году Софья родила первенца
, которому дала имя Джордж, а через два года у неё родилась дочь Даниэль
. Личность отца своих детей актриса держала в секрете, опровергнув слухи о том
, что это режиссёр Илья Куликов
.
В интервью журналу «7 Дней»
актриса подтвердила, что давно вышла замуж и из суеверных соображений предпочла пышному торжеству скромную регистрацию.
«Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали это афишировать. Поженились мы в России, причём в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребёнка. Знаю, само это выражение - «отец моего ребёнка» - звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно никогда не называю. Свадьбы у нас не было, мы просто расписались. Я не могу сказать, чтобы когда-нибудь в жизни мечтала о белом платье, голубях, фате. Платье белое, конечно, было, но безо всяких кринолиов. Всё прошло спокойно, громкого праздника мы не устраивали, посидели в семейном кругу, без гостей, выпили шампанского. Тогда я в очередной раз убедилась, что счастье действительно любит тишину. Знаете, я видела столько невероятных свадеб, организация который буквально будоражила сознание, а потом эти семьи распадались в короткий срок. Так, чтобы они просуществовали долго - это уже скорее исключение. И наоборот: те, кто проставил штампы в паспорта без лишнего шума, тихонечко, как правило, образуют крепкие союзы. Не хочу загадывать, как сложится наша история, но точно знаю, что грандиозные свадьбы - это не моё».
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