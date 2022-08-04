«То, что я увидела, стало невыносимым шоком»: Софья Каштанова рассказала об издевательствах няни над её сыном

Няня, которая в отсутствии свидетелей издевается над совсем маленьким и беззащитным ребёнком - это страшный сон любого родителя, который решился доверить уход за своим ребёнком третьим лицам. Подобные сюжеты с записями со скрытых камер регулярно появляются в новостях и заставляют родителей покрываться холодным потом и с тревогой думать о том, с кем они оставляют своих детей. Героиней такого сюжета, к сожалению, довелось стать Софье Каштановой
. С сыном актрисы Джорджем два года сидела няня, которой Каштанова безоговорочно доверяла. Пока не посмотрела записи с видео-камер.
«Удивительное дело: камеры в доме всегда были, но я настолько доверяла человеку, что мне не приходило в голову просматривать записи. А потом меня словно Бог взял за руку и подвёл к камере. Я нажала кнопку просмотра без видимой причины, и оказалось, что записей там нет, камера была отключена: наверное, няня и домработница и сделали это, чтобы заниматься какими-то своими делами. Я включила и через какое-то время посмотрела…То, что я увидела, стало для меня ужасным ударом, стрессом и невыносимым шоком, с которым я борюсь до сих пор. Эта ситуация очень серьёзно подкосила моё здоровье»
, - призналась актриса в интервью журналу «7 Дней»
.
К счастью, няня не поднимала на мальчика руку, но различными способами издевалась над ним психологически. «Бесконечно включала и выключала свет, для чего-то совала жёсткую ложку практически ему в горло… В общем, это было ужасно, у меня есть видео всех этих сцен»
. Актриса не стала вдаваться в подробности, потому что до сих пор тяжело переносит эту ситуацию. Каштанова не знала, как ей поступить. В полиции ей предложили завести дело по всей строгости закона, но у актрисы не было никаких моральных и физических сил на продолжительную борьбу, и она просто уволила няню.
Однако осознание своей части ответственности за произошедшее заставило Софью рассказать об этом: «Почему я решила поделиться этой чудовищной историей? Наверное, чтобы у других людей был наглядный пример. Чтобы они понимали, что за всем нужно следить, на всё смотреть, не пропускать. Выстраивать психологические портреты окружающих людей, тем более тех, которые работают в твоём доме и живут в твоей семье»
.
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