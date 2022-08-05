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«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие»

5 августа
2022 год

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5 августа 2022

Осенью 2017 года на Первом канале вышел сериал о борьбе ФСБ с ЦРУ «Спящие», снятый Юрием Быковым по сценарию Сергея Минаева. После выхода «Спящих» Быков выступил в соцсетях с неожиданным эмоциональным заявлением: режиссёр попросил прощения у зрителей за участие в создании сериала, и пообещал «уйти надолго в тень», чтобы «не раздражать собой окружающий мир». Минаев сразу же заступился за Быкова, обвинив либеральную общественность в травле. Но как оказалось, сценарист выступил не по адресу.

«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие»

В интервью журналистке Лизе Лазерсон Быков рассказал, перед кем он на самом деле извинялся и по какой причине взялся за съёмки воспевающего отечественных силовиков сериала после последовательной критики системы в фильмах «Майор» и «Дурак». Как оказалось, либеральная тусовка всё же немного виновата - в том, что не приняла режиссёра в свои объятия.

«К этому моменту я уже снял «Майора» и «Дурака», но у меня было ощущение, что несмотря на то, что я в своих картинах пытаюсь критиковать систему, в общем и целом либеральная общественность относится ко мне [снисходительно] - знаете, как будто я в валенках пришёл. Я был на «Кинотавре», на зарубежных фестивалях. Но было ощущение отторжения. Вроде бы всё верно, вроде бы про людей, про систему, критика. Но какой-то «не наш». Особенно это ощущение было в нашей индустрии. Тусовка меня не приняла. И в какой-то момент мне подумалось: а почему бы не пойти в другую тусовку? Сделать это можно было только в рамках профессии. Назло маме отморожу уши. И получил то, что получил. Я не отказываюсь ни в коем случае ни от того, что сделал, ни от того, что сказал. Это очень болезненный и очень страшный момент в моей жизни, который останется со мной навсегда. Я это делал, чтобы обрести своих и успокоиться. Не принимаете вы, я буду здесь».

«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие»

Огульно оклеветанная Минаевым либеральная общественность даже не заметила выхода этого сериала. А вот обычные зрители отреагировали оперативно - и Быков начал получать письма и сообщения.

«Травли никакой не было. Было разбирательство после моего объявления [об уходе из кино]. Вот вы затравили режиссёра! Нет, мы не травили, он сам [себя высек]. Мне вообще не от либеральной тусовки прилетело! Мне прилетело от простых людей. Мне на почту и в личку присылали рассказы о том, что вообще в принципе система делает с людьми. С людьми разных политических взглядов. «Юра, вы сняли «Дурака», «Майора», говорили правду про то, что происходит с нами, что с нами система делает». Я посидел, почитал, подумал и понял, что да… И извинялся я не перед либеральной тусовкой. К ней у меня как раз как были, так и остались претензии. Либеральный проект провалился. Потому что они не смогли сделать двух главных вещей. Наладить контакт с народом, потому что и желания сильного не было. А второе - все эти теории мирного протеста оказались не настолько рабочими, насколько им бы хотелось. Это моё личное мнение. Но я извинялся перед людьми, для которых были сняты «Дурак» и «Майор». Вот когда они стали мне писать, мне стало плохо. Не стыдно. А плохо. Понятно, что я зашёл на территорию, где ты можешь просто потерять доверие тех людей, ради которых ты работаешь. Если и должен был быть этот сериал, то его должен был снимать другой режиссёр. Человеку, который снимает то, что снимал я, не нужно было этого делать. И дело не в политических убеждениях. Просто если ты занимаешься остросоциальным кино и вскрываешь какие-то нарывы - вот и занимайся этим дальше. А я побежал на поиски своего пристанища и племени».
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обсуждение >>
№ 1
Аркадий Овечкин   5.08.2022 - 12:04
Но ведь после этого сериала был еще и неплохой "Завод", так что, думаю, те люди, которых "подвёл" Быков, простили режиссёра. Ведь для них он и был, пусть со смазанным концом, но являющийся... читать далее>>
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«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие» фотографии
«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие» фотографии
«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие» фотографии
«Либеральная тусовка меня не приняла»: Юрий Быков объяснил, почему решил снять сериал «Спящие» фотографии
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