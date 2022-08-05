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Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров

5 августа
2022 год

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5 августа 2022

Звезда сериала и фильмов про «Полицейского с Рублёвки» Софья Каштанова не ограничивает область своих профессиональных интересов актёрством. В интервью журналу «7 Дней» Софья рассказала, что решила выучиться на дизайнера.

Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров

«Сейчас я начинаю новое обучение: хочу попробовать себя в роли дизайнера интерьеров. Квартиры, дома… Начну, наверное, с собственного жилья и жилья своих родителей. А потом посмотрим, во что всё это выльется. Может быть, открою дизайнерское бюро Софьи Каштановой, как знать, как знать», - фантазирует актриса.

Также Софья увлекается «всякими разными медицинскими темами». «Когда была беременна дочкой, даже проходила курсы по нутрициологии (наука о здоровом питании - прим. ред.) - любопытный опыт. Там я получила много полезной информации, правда, не успела сдать экзамены, потому что родила и стало не до того».

Кстати, дизайном интерьеров профессионально занимается ещё одна актриса - Вера Кинчева уже два года заведует собственным «Бюро Уюта», активно ведёт блог об «обуючивании» пространств, а недавно получила предложение стать ведущей шоу «Про уют» на Первом канале.
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Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров фотографии
Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров фотографии
Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров фотографии
Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров фотографии
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