Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров

Звезда сериала и фильмов про «Полицейского с Рублёвки» Софья Каштанова
не ограничивает область своих профессиональных интересов актёрством. В интервью журналу «7 Дней»
Софья рассказала, что решила выучиться на дизайнера.
«Сейчас я начинаю новое обучение: хочу попробовать себя в роли дизайнера интерьеров. Квартиры, дома… Начну, наверное, с собственного жилья и жилья своих родителей. А потом посмотрим, во что всё это выльется. Может быть, открою дизайнерское бюро Софьи Каштановой, как знать, как знать»
, - фантазирует актриса.
Также Софья увлекается «всякими разными медицинскими темами». «Когда была беременна дочкой, даже проходила курсы по нутрициологии
(наука о здоровом питании - прим. ред.) - любопытный опыт. Там я получила много полезной информации, правда, не успела сдать экзамены, потому что родила и стало не до того»
.
Кстати, дизайном интерьеров профессионально занимается ещё одна актриса - Вера Кинчева
уже два года заведует собственным «Бюро Уюта», активно ведёт блог об «обуючивании» пространств, а недавно получила предложение стать ведущей шоу «Про уют» на Первом канале
.
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