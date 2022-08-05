Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева

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3 августа в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера французского комедийного экшена Мишеля Хазанавичуса «Убойный монтаж» с Роменом Дюрисом и Беренис Бежо в главных ролях. Это очередная эксплуатация жанра зомби-апокалипсиса, но с налётом производственной комедии. Герои фильма снимают для стриминговой платформы бюджетный зомби-боевик на территории заброшенного здания, и посреди съёмочного процесса фантазия становится реальностью, и актёрам приходится сражаться не с загримированными коллегами, а с настоящими зомби.
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