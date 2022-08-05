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Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева

5 августа
2022 год

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5 августа 2022

3 августа в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера французского комедийного экшена Мишеля Хазанавичуса «Убойный монтаж» с Роменом Дюрисом и Беренис Бежо в главных ролях. Это очередная эксплуатация жанра зомби-апокалипсиса, но с налётом производственной комедии. Герои фильма снимают для стриминговой платформы бюджетный зомби-боевик на территории заброшенного здания, и посреди съёмочного процесса фантазия становится реальностью, и актёрам приходится сражаться не с загримированными коллегами, а с настоящими зомби.

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Кадр из фильма

Среди гостей премьеры были замечены Нонна Гришаева, Ирина Безрукова, Мария Андреева, Наталья Бардо, Григорий Калинин, Мария Шумакова, Ирина Хакамада и другие.

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Ирина Безрукова

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Мария Шумакова

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Григорий Калинин с подругой сердца

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Алина Насибуллина

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Мария Андреева

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Нонна Гришаева с мужем

Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева
фото: Ирина Хакамада

«Убойный монтаж» в прокате с 4 августа 2022 года.

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Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева фотографии
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева фотографии
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева фотографии
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби: Мария Шумакова, Нонна Гришаева и Мария Андреева фотографии
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