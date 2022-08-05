Депутаты предложили провести воспитательные работы с Иваном Ургантом и Александром Молочниковым

3 августа в Госдуме прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры», сокращённо ГРАД. В группу входят представители партии «Справедливая России — За Правду»: сопредседатель партии Захар Прилепин, депутат Дмитрий Кузнецов, руководитель парламентской фракции Сергей Миронов, председатель думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин, сенатор Сергей Безденежных, писатель и блогер Роман Антоновский и художник Алексей Гинтовт.
Цель организации - «создание условий для противодействия прозападному влиянию в гуманитарной сфере и формирования патриотической культурной элиты». Основной темой первого заседания стало перевоспитание деятелей культуры и телевидения. По итогам заседания были направлены письма руководителю Первого канала Константину Эрнсту и директору Большого театраВладимиру Урину с просьбой «оказать влияние» на подчиненных, негативно оценивших спецоперацию, и принудительно вытащить из них публичные извинения. В частности в поле внимание ГРАДовцев попали театральный режиссёр Александр Молочников и телеведущий Иван Ургант. В качестве воспитательных мер в отношении Молочникова была предложена экскурсия на Донбасс. Урганту же достаточно просто выразить устную «поддержку нашим ребятам». Если внушение не подействует, члены ГРАДа предлагают уволить режиссёра и телеведущего.
фото: Иван Ургант
В планы ГРАДа входит также создание интернет-ресурса «Культурный фронт», где будут публиковаться списки «агентов иностранного влияния» в среде артистов, художников и прочих функционеров культуры и шоу-бизнеса и поддерживающих их чиновников. «Зачистки должны проходить в рядах чиновников и управленцев, которые отвечают за свои действия перед государством и избирателями», — считает Кузнецов.
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