«Надо иметь своё дело. Оно спасает»: Алла Демидова о способе переживания невзгод

85-летняя Алла Демидова
часто и много сотрудничала с европейскими театральными режиссёрами. Её приглашал основатель «Пикколо-театра» Джоджо Стелер
, ей предлагал роль в «Федре» Антуан Витез
, а в конце 90-х актриса ездила по Греции, работая с Теодоросом Терзопулосом
. С 1977 года актриса ежегодно проводила во Франции три месяца, но ей никогда не приходила в голову идея эмигрировать из России. В интервью Николаю Солодникову
Алла Сергеевна объяснила, что несмотря на весь свой космополитизм устаёт от различий в культурном контексте.
«Много было таких предложений. И можно было [эмигрировать]. Но у меня никогда не было желания. Знаете почему? Даже не то, что устаешь от языка, потому что я в принципе не разговорчивый человек, я человек одинокий, мне не нужен собеседник. От реакций чужих устаёшь. Творческая интеллигенция космополитична, мы все одинаковые. Но [там люди] другие книги читали, другое детство, другие задачи»
.
Неблагополучные периоды в собственной жизни и жизни страны актриса переживала благодаря служению своей профессии. И до сих пор считает это самым целительным способом. «Знаете что, у меня слишком большая жизнь, чтобы понять, что такое «хреново». Как-то настолько ты занимаешься своей профессией и своим служением… Потому что нельзя останавливаться на том, что тебе дано.
Меня бабушка научила многому. Помню, я была влюблена и у меня должно было быть свидание. Но вдруг начался какой-то смерч, даже не ураган, а смерч. И я стала кричать и плакать - ведь меня там ждут! И она мне спокойно говорит: «Ну давай, прыгай туда. Или пережди. Он не может быть вечным. Пережди. Если ты не умеешь управлять им. Если от тебя ничего не зависит». Но для этого надо конечно иметь своё дело. Оно спасает. Концентрация на своём призвании. На том, что тебе дано. В конце конов, тебе дано воспитывать детей - ну займись этим всерьёз!»
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