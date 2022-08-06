Иван Ургант ответил на предложение депутатов провести с ним воспитательные работы

3 августа прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД)
, темой которого стало перевоспитание деятелей культуры и телевидения. В ходе заседания депутаты предложили провести воспитательные работы с телеведущим Иваном Ургантом
, а в случае, если подопечный не исправится, – уволить его с Первого канала. Вчера Ургант опубликовал
в Телеграме пост, в котором в ироничной форме ответил на предложение депутатов и оценил работу группы. К посту он прикрепил фотографию с книгой Захара Прилепина
, на которой писатель оставил личный автограф: «Ивану Урганту. С уважухой! Всех благ»
, – написано на титульном листе. И хотя после заседания Прилепин намекнул
на скорое возвращение Урганта на Первый канал, возможно, после ответа телеведущего ГРАДовцы изменят своё решение.
«Заявление.
Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными. Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений.
Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.
Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR».
Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.
Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придётся столкнуться, вношу предложение переименовать «Группу Расследования Антироссийской Деятельности» в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества».
Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер»
, – написал Ургант.
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