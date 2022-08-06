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«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина

6 августа
2022 год

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6 августа 2022
5 августа в Выборге состоялась открытие 30-го юбилейного фестиваля российского кино «Окно в Европу». Фильмом открытия стала картина «Монеты страны Малави» Алексея Федорченко, а зрительскую программу «Выборгская премьера» открыл дебют Александра Зачиняева «У самого Белого моря» с Дмитрием Куличковым в главной роли. Среди гостей и участников фестиваля были Ингрид Олеринская, Лариса Лужина, Тина Стойилкович и другие.

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Ингрид Олеринская

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Тина Стойилкович

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Лариса Лужина

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Дмитрий Куличков

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Екатерина Филиппова с дочерью

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Елена Гликман

«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина
фото: Жюри фестиваля
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Монеты страны МалавиУ самого Белого моря

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«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина фотографии
«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина фотографии
«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина фотографии
«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина фотографии
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