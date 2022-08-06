«Окно в Европу»: Ингрид Олеринская, Дмитрий Куличков и Лариса Лужина

5 августа в Выборге состоялась открытие 30-го юбилейного фестиваля российского кино «Окно в Европу». Фильмом открытия стала картина «Монеты страны Малави» Алексея Федорченко
, а зрительскую программу «Выборгская премьера» открыл дебют Александра Зачиняева «У самого Белого моря»
с Дмитрием Куличковым
в главной роли. Среди гостей и участников фестиваля были Ингрид Олеринская
, Лариса Лужина
, Тина Стойилкович
и другие.
фото: Ингрид Олеринская
фото: Тина Стойилкович
фото: Лариса Лужина
фото: Дмитрий Куличков
фото: Екатерина Филиппова с дочерью
фото: Елена Гликман фото: Жюри фестиваля
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