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Дочери Павла Табакова исполнилось два года

6 августа
2022 год

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6 августа 2022

Вчера внебрачной дочери Павла Табакова и Софьи Синицыной исполнилось два года. По этому поводу Софья опубликовала архивные фотографии, сделанные как во время беременности, так и в течение первых двух лет жизни Мии, а заодно рассказала о том, как проходили роды.

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

«Рожать я начала по классике в 4 утра. В тот самый год был очень солнечный день, и я не успела пожрать, пошла будить подругу, потому что это было ***** (ни разу) не как «чуть больнее, чем месячные», и я надеялась, что кто-то всё-таки сделает это за меня! Но она спала, потому что, когда Кристина спит, случаются лучшие вещи в моей жизни», – написала Софья в сторис.

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Дочери Павла Табакова исполнилось два года

Марина Зудина тоже поздравила внучку с днём рождения: «Вкус к жизни и к еде всё-таки передаются по наследству. Миа, сегодня твой день! Поздравляю твоих родителей! Надеюсь, они понимают, что им очень повезло с тобой! Господь и ты выбрали их! Безмерного счастья тебе и твоим родителям! Ну и всем, кого ты объединила», – написала актриса.

Дочери Павла Табакова исполнилось два года
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Дочери Павла Табакова исполнилось два года фотографии
Дочери Павла Табакова исполнилось два года фотографии
Дочери Павла Табакова исполнилось два года фотографии
Дочери Павла Табакова исполнилось два года фотографии
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