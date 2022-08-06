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Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП

6 августа
2022 год

Лайфстайл >>
6 августа 2022
Вчера актрису Энн Хеч, известную по фильмам «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско» и «Психо», доставили в больницу с сильными ожогами после автомобильной аварии. Как сообщает TMZ, около полудня машина актрисы на полном ходу врезалась в гараж жилого комплекса, а затем в соседний дом. После второго столкновения, когда Энн всё ещё была за рулём, её синий Mini Cooper загорелся.

Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП

По сообщениям очевидцев, Энн пытались вытащить из машины, однако она сопротивлялась и уехала с места ДТП, после чего попала в более серьёзную аварию. Издание опубликовало снимки, на которых видно, как медики уносят Энн на носилках, а на её одежде можно заметить следы горения. Журналисты издания предполагают, что Хеч была в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, однако врачи пока не могут провести тесты на содержания алкоголя в её крови. Сейчас жизнь актрисы вне опасности.
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Донни БраскоПсихоШесть дней, семь ночей

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Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП фотографии
Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП фотографии
Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП фотографии
Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП фотографии
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