Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП

Вчера актрису Энн Хеч
, известную по фильмам «Шесть дней, семь ночей»
, «Донни Браско»
и «Психо»
, доставили в больницу с сильными ожогами после автомобильной аварии. Как сообщает TMZ
, около полудня машина актрисы на полном ходу врезалась в гараж жилого комплекса, а затем в соседний дом. После второго столкновения, когда Энн всё ещё была за рулём, её синий Mini Cooper загорелся.
По сообщениям очевидцев, Энн пытались вытащить из машины, однако она сопротивлялась и уехала с места ДТП, после чего попала в более серьёзную аварию. Издание опубликовало снимки, на которых видно, как медики уносят Энн на носилках, а на её одежде можно заметить следы горения. Журналисты издания предполагают, что Хеч была в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, однако врачи пока не могут провести тесты на содержания алкоголя в её крови. Сейчас жизнь актрисы вне опасности.
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