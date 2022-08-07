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Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение

7 августа
2022 год

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7 августа 2022

3 августа в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), созданной по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В ходе заседания депутаты предложили провести «воспитательные работы» с телеведущим Иваном Ургантом и театральным режиссёром Александром Молочниковым, но, как оказалось, список фамилий гораздо шире. Издание NEWS.ru опубликовало документ с именами деятелей культуры, которые публично осудили происходящее на территории соседнего государства или предпочли не высказываться вовсе. Среди тех, кому предложили «покаяться» и определиться с позицией, оказались Фёдор Бондарчук, Данила Козловский, Клим Шипенко, Валерий Тодоровский, Александр Роднянский и другие.

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение

Дмитрий Кузнецов, участник рабочей группы, прокомментировал знак вопроса напротив фамилии гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Депутат объяснил, что не встречал в СМИ негативных высказываний Эрнста, однако его жена Софья публично выражала сочувствие жителям соседнего государства.
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Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение фотографии
Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение фотографии
Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение фотографии
Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение фотографии
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