Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко попали в чёрные списки на увольнение

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3 августа в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), созданной по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В ходе заседания депутаты предложили провести «воспитательные работы» с телеведущим Иваном Ургантом и театральным режиссёром Александром Молочниковым, но, как оказалось, список фамилий гораздо шире. Издание NEWS.ru опубликовало документ с именами деятелей культуры, которые публично осудили происходящее на территории соседнего государства или предпочли не высказываться вовсе. Среди тех, кому предложили «покаяться» и определиться с позицией, оказались Фёдор Бондарчук, Данила Козловский, Клим Шипенко, Валерий Тодоровский, Александр Роднянский и другие.
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