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Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года

8 августа
2022 год

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8 августа 2022

В последние несколько месяцев имя 29-летнего Эзры Миллера всё чаще встречается в скандальных новостях: актёр дважды был арестован за неадекватное поведение в нетрезвом состоянии, а недавно родители 18-летней эко-активистки Токаты Айрон Айз обвинили Эзру в пагубном влиянии на их ребёнка. В июне стало известно об ещё одном инциденте: женщина, чьё имя не называется, утверждает, что Эзра проявлял нездоровый интерес к её 12-летнему чаду, и считает его опасным для подростков. Сейчас полиция не может найти актёра, чтобы выдать ему ордер, запрещающий приближаться к Токате, а свои социальные сети Миллер решил удалить после пары шуток в адрес правоохранительных органов. Тем временем студия Warner Bros. подумывает над тем, чтобы главную роль в фильме «Флэш» вместо Эзры исполнил кто-то другой. Издание Business Insider выпустило расследование, посвящённое скандалам вокруг актёра.

Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года

В апреле 2020 года в сети появилось видео, на котором актёр во время разговора с девушкой внезапно повалил её на пол и начал душить. Инцидент произошёл в одном из баров в Исландии, где Миллер снимал жильё во время пандемии. Позже потерпевшая рассказала, что спросила тогда у актёра, почему на его ногах так много царапин, а Эзра ответил, что получил их в результате драки. Девушка не восприняла всерьёз его следующую реплику, которая, по её мнению, была шуточной, и Миллер агрессивно повалил собеседницу. Актёра сразу же выгнали из заведения, а перед уходом он несколько раз плюнул бармену в лицо.

По информации издания, Миллер снял на Airbnb жильё в окрестностях Рейкьявика и жил там вместе с группой людей, а по городу в то время ходили слухи, что актёр даже организовал секту.

Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года

В июне этого года родители 18-летней эко-активистки Токаты Айрон Айз (Гибсон), с которой Эзра познакомился, когда ей было 12 лет, потребовали запретительного приказа, чтобы оградить дочь от общения с актёром. Они заявили, что из-за общения с Миллером у их дочери начались проблемы с психическим здоровьем, и актёр якобы полностью завладел контролем над Гибсон, отдалив её от семьи.

Как утверждают родители, в 2017-м, когда Токате было 14 лет, она отправилась в Лондон вместе с Миллером, чтобы побывать на съёмочной площадке фильма «Фантастические твари и где они обитают». Всё это время Миллер систематически снабжал Токату наркотиками и алкоголем, а также совершал по отношению к ней физическое насилие. Когда родители забрали Токату от Миллера, они обнаружили на её теле синяки, однако спустя три недели их дочь снова сбежала из дома, чтобы воссоединиться с актёром. По их мнению, Токата сопровождала Эзру даже в его недавней поездке на Гавайи.

5 июня Токата опубликовала в социальных сетях пост и назвала всё происходящее с Миллером трагедией. Она написала, что Эзра помог ей пережить смерть друга и оказал поддержку во время этого сложного жизненного периода, а родителей обвинила в психологических манипуляциях. В ответ они заявили журналистам, что не уверены, есть ли у Токаты доступ к телефону, потому что Эзра не разрешает ей им пользоваться. Токата следом опубликовала видео, в котором сказала, что не пользуется телефоном из-за личных убеждений, а её аккаунты в социальных сетях никто не контролирует: «Это никого не касается. Это моя жизнь. Это мои решения. И я разочарована в своих родителях и прессе», – заявила она. Вскоре после публикации видео на связь вышел дядя Токаты. Он поделился впечатлениями от встречи племянницы и её друга-актёра в декабре 2021 года. По словам дяди, Эзра ходил по его дому с пистолетом, постоянно следил за Токатой и рассказывал истории о том, как они вместе курян марихуану с кетамином.

Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года
фото: Токата Айрон Айз

Примерно через неделю после того, как родители Токаты потребовали защитить их дочь от Миллера, похожая ситуация произошла в Гринфилде. Женщина и её 12-летний небинарный ребёнок, чьи имена не называются, получила временный ордер, запрещающий Миллеру к ним приближаться. По данным Daily Bist актёр угрожал семье и проявлял нездоровый интерес к подростку.

Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года

23 июня журнал Rolling Stone сообщил, что на ферме Миллера в Стэмфорде живет 25-летняя мать с тремя маленькими детьми, с которой он познакомился в марте на Гавайях, – в той самой поездке, где актёра дважды арестовали за пьяные дебоши. Отец детей говорит, что Миллер вывез детей и их мать без предупреждения и с тех пор с ними невозможно связаться. Два других источника утверждают, что на ферме Миллера дети живут в небезопасных условиях, так как в доме есть оставленное без присмотра оружие. Отец обратился в местную полицию с просьбой вмешаться, но сотрудники не реагировали, а социальный работник, посетивший дом Миллера в середине мая, не увидел ничего плохого.

Женщина, живущая на ферме, опровергла сказанное отцом её детей. Она рассказала журналу, что Миллер помог ей укрыться от домашнего насилия и что ферма является «исцеляющим убежищем» для неё и её детей. В июне мать всё ещё была на ферме и публиковала оттуда фотографии.

Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года

Свидетельницей ещё одной странной выходки Миллера стала девушка, которая журналистам представилась Надей. В последний раз Надя лично видела актёра в 2020 году, когда они занимались сексом, и с тех пор между ними были только дружеские отношения. В феврале этого года Надя пригласила Миллера к себе в гости. Эзра начал курить в её квартире, а когда Надя попросила его перестать, он очень разозлился: «Я попросила его уйти раз двадцать, может, больше. Он начал меня оскорблять, и это стало для меня огромным стрессом. Он ходил по моей квартире, всё рассматривал, трогал, разбрасывал по полу табак. Он был отвратителен и очень навязчив», – сказала Надя. В тот момент она не думала, что Миллер сможет её изнасиловать, но все равно испытывала страх. В апреле она подала заявление в полицию.

Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года

В отчёт Business Insider также включены обвинения Оливера Игнатиуса, бывшего коллеги Миллера. Игнатиус утверждал, что Эзра и правда контролирует Токату, запрещает ей пользоваться телефоном, а однажды он накричал на неё из-за неудачного макияжа. Токата опровергла эти обвинения. Также она рассказала, что Миллер в последние месяцы носил бронежилет, называя его «модной мерой безопасности в ответ на реальные нападения и угрозы смерти».

Рози Д'Эрколе, 24-летняя модельер и преподаватель йоги, тоже дала показания в пользу Миллера. Игнатиус упомянул случай, свидетелем которого он стал, когда Миллер накричал на Рози за то, что она вставила в волосы перо на пляже на Гавайях, якобы обвиняя её в присвоении культуры коренных американцев. Рози назвала утверждения Игнатиуса ошибочными. Сейчас издание ждёт ответа от представителей актёра.
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Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года фотографии
Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года фотографии
Преследования малолетних, сектанство, наркотики: Что происходит с Эзрой Миллером последние два года фотографии
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