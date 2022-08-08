Майк Тайсон обвинил стриминг Hulu в краже его биографии для сериала

Американский боксёр Майк Тайсонобвинил стриминговую платформу Hulu в краже его биографии для сериала «Майк». В социальных сетях он выразил недовольство тем, что создатели запустили производство сериала без его разрешения, а также не консультировались с ним в процессе съёмок. Кроме того, Майку не заплатили ни доллара.
Тайсон утверждает, что Hulu пытались заплатить главе UFC Дэйне Уайту за продвижение сериала, но он отказался из-за уважения к боксёру: «Hulu отчаянно пытался заплатить моему брату миллионы, при этом не предложив мне ни доллара, чтобы продвигать историю о моей жизни. Он отказался, потому что чтит дружбу и достойно относится к людям. Я никогда не забуду, что он сделал для меня, так же как я никогда не забуду, что Hulu украл у меня», – написал в социальных сетях Майк.
фото: Майк Тайсон и Дэйна Уайт
Спустя некоторое время боксёр опубликовал ещё один пост с критикой стриминговой платформы: «Hulu — это стриминговая версия рабовладельца. Они украли мою историю и не заплатили мне. Не позволяйте им обмануть вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Это не 1822 год. Это 2022 год. Они украли мою биографию. Для руководителей Hulu я просто чёрный, которого они могут продавать на аукционе». Премьера мини-сериала «Майк», основанного на биографии Тайсона, состоится 25 августа 2022 года. Главную роль в сериале исполнил американский актёр Треванте Роудс.
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