Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро

Джеймса Франко
, чья карьера пошла на спад после секс-скандалов
, утвердили на роль Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема «Алина из Кубы»
. Но у многих кандидатура белого цисгендерного мужчины в образе латиноамериканца вызвала ряд вопросов. Например, американский актёр колумбийского происхождения Джон Легуизамо призвал бойкотировать
фильм из-за культурной апроприации в киноиндустрии.
«Как так получилось, что это до сих пор продолжается? Почему Голливуд не только исключает нас, но и крадёт наши истории? Больше никакой апроприации! Объявим бойкот! У меня нет проблем с Франко, но он не латиноамериканец!»
, – написал в социальных сетях Джон. Джефф Торрес
тоже пожаловался
, что ему приходится ходить на кастинги для роли очередного наркоторговца из Латинской Америки, пока Франко играет Кастро.
На защиту Джеймса встала дочь кубинского лидера Алина Фернандес
: «Над фильмом работают практически одни латиноамериканцы: как в кадре, так и за кадром. Но Джеймс Франко очень похож внешне на Фиделя Кастро, не говоря уже о том, что он обладает необходимыми актерскими навыками и харизмой»
, – сказала она журналистам Deadline
.
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