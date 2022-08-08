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Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро

8 августа
2022 год

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8 августа 2022
Джеймса Франко, чья карьера пошла на спад после секс-скандалов, утвердили на роль Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема «Алина из Кубы». Но у многих кандидатура белого цисгендерного мужчины в образе латиноамериканца вызвала ряд вопросов. Например, американский актёр колумбийского происхождения Джон Легуизамо призвал бойкотировать фильм из-за культурной апроприации в киноиндустрии.

Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро

«Как так получилось, что это до сих пор продолжается? Почему Голливуд не только исключает нас, но и крадёт наши истории? Больше никакой апроприации! Объявим бойкот! У меня нет проблем с Франко, но он не латиноамериканец!», – написал в социальных сетях Джон. Джефф Торрес тоже пожаловался, что ему приходится ходить на кастинги для роли очередного наркоторговца из Латинской Америки, пока Франко играет Кастро.

На защиту Джеймса встала дочь кубинского лидера Алина Фернандес: «Над фильмом работают практически одни латиноамериканцы: как в кадре, так и за кадром. Но Джеймс Франко очень похож внешне на Фиделя Кастро, не говоря уже о том, что он обладает необходимыми актерскими навыками и харизмой», – сказала она журналистам Deadline.
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№ 1
Вячеслав Щербин   8.08.2022 - 19:13
Даже по-своему забавно, что вождя-коммуниста сыграет однофамилец не менее знаменитого вождя, который был антикоммунистом.) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро фотографии
Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро фотографии
Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро фотографии
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