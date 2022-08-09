У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

У шестикратного лауреата Каннского кинофестиваля, 66-летнего датского режиссёра Ларса фон Триера
диагностирована болезнь Паркинсона - об этом сообщила газета «The Copenhagen Post»
со ссылкой на продюсерскую компанию Zentropa, выпускающую фильмы Триера.
Однако Ларс не унывает и продолжает работу над третьим сезоном сериала «Королевство»
, выход которого состоялся в далёком 1994 году. Премьера третьего (и финального) сезона запланировала на 31 августа: «Ларс в хорошем настроении, он лечит симптомы болезни, чтобы завершить проект «Королевство». В связи с болезнью Ларс даст ограниченное количестве интервью до премьеры проекта, запланированной в этом году»
.
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