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У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

9 августа
2022 год

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9 августа 2022
У шестикратного лауреата Каннского кинофестиваля, 66-летнего датского режиссёра Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона - об этом сообщила газета «The Copenhagen Post» со ссылкой на продюсерскую компанию Zentropa, выпускающую фильмы Триера.

У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

Однако Ларс не унывает и продолжает работу над третьим сезоном сериала «Королевство», выход которого состоялся в далёком 1994 году. Премьера третьего (и финального) сезона запланировала на 31 августа: «Ларс в хорошем настроении, он лечит симптомы болезни, чтобы завершить проект «Королевство». В связи с болезнью Ларс даст ограниченное количестве интервью до премьеры проекта, запланированной в этом году».
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У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона фотографии
У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона фотографии
У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона фотографии
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