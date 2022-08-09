У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

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Многим не понравилось, что латиноамериканца будет играть белый актёр

Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро

8 августа

Майк Тайсон обвинил стриминг Hulu в краже его биографии для сериала

Боксёр заявил, что проект «Майк» выпустили без его разрешения