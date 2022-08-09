Приключения продолжаются: Эзру Миллера обвинили в краже со взломом

Эзра Миллер
не даёт перевести дух продюсерам студии Warner Bros., отчаянно напрашиваясь на увольнение с поста «Флэша»
. К разнообразным подвигам актёра (несколько арестов за нападения, обвинения в развращении несовершеннолетних
и слухи о создании секты
) прибавилась кража со взломом.
Согласно информации издания «Variety»
со ссылкой на отчёт полиции штата Вермонт, вечером 1 мая 2022 года актёр проник в один из домов в городе Стэмфорд и украл несколько бутылок с алкогольными напитками. На момент кражи хозяева дома отсутствовали. После сбора свидетельств и просмотра видео с камер наблюдения полиция штата выдвинула обвинения в адрес Миллера. Полиция обнаружила Миллера лишь утром 7 августа и вручила ему предписание явиться в Верховный суд Веромнта 26 сентября 2022 года для предъявления обвинения.
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