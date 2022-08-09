Приключения продолжаются: Эзру Миллера обвинили в краже со взломом

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9 августа СМИ: Тайка Вайтити и Рита Ора поженились Тайное бракосочетание состоялось в Лондоне

9 августа У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона Что не мешает 66-летнему режиссёру работать над продолжением сериала «Королевство»

8 августа Джеймса Франко раскритиковали за роль Фиделя Кастро Многим не понравилось, что латиноамериканца будет играть белый актёр