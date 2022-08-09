Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни

СМИ: Тайка Вайтити и Рита Ора поженились
Тайное бракосочетание состоялось в Лондоне
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В новом эпизоде шоу «В дикой природе с Беаром Гриллзом» Эштон Кутчер сделал неожиданное признание - оказывается, актёр чуть не лишился зрения, слуха и способности удерживать равновесие. Два года назад Эштону поставили диагноз «васкулит» - это аутоимунное заболевание, при котором воспаляются кровеносные сосуды. Общие симптомы включают лихорадку, головные боли и чувство усталости. Также заболевание может вызывать звон в ушах, онемение конечностей и кровотечение в лёгких. А в самых тяжёлых случаях - слепоту и аневризму. Актёр не уточнил, какой именно тип заболевания перенёс. Но, судя по симптомам, ему достался «флеш-рояль».
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