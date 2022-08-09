Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни

анонс

Тайное бракосочетание состоялось в Лондоне

СМИ: Тайка Вайтити и Рита Ора поженились

Актёр проник в чужой дом в поисках алкоголя

Приключения продолжаются: Эзру Миллера обвинили в краже со взломом

9 августа

У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

Что не мешает 66-летнему режиссёру работать над продолжением сериала «Королевство»