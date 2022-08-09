Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни

9 августа
2022 год

Лайфстайл >>
9 августа 2022

В новом эпизоде шоу «В дикой природе с Беаром Гриллзом» Эштон Кутчер сделал неожиданное признание - оказывается, актёр чуть не лишился зрения, слуха и способности удерживать равновесие. Два года назад Эштону поставили диагноз «васкулит» - это аутоимунное заболевание, при котором воспаляются кровеносные сосуды. Общие симптомы включают лихорадку, головные боли и чувство усталости. Также заболевание может вызывать звон в ушах, онемение конечностей и кровотечение в лёгких. А в самых тяжёлых случаях - слепоту и аневризму. Актёр не уточнил, какой именно тип заболевания перенёс. Но, судя по симптомам, ему достался «флеш-рояль».

Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни

«У меня была эта странная супер-редкая разновидность васкулита, которая вырубила моё зрение, слух и равновесие. У меня год ушёл, чтобы вернуться в норму. Вы не особенно цените [слух, зрение и равновесие], пока не лишаетесь этого. Пока вы не оказываетесь в ситуации, когда не знаете, сможете ли вы когда-нибудь снова видеть, слышать и ходить», - признался Эштон.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   9.08.2022 - 21:43
Да что это такое. Сколько за это лето было похожих новостей у других актеров, такие болячки что нигде не встретишь как у звезд. никогда даже не слышал про такое. У нас наверное если что-то похожее вылазит,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Эштон Кутчер

фотографии >>
Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни фотографии
Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни фотографии
Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни фотографии
Эштон Кутчер признался, что едва не лишился слуха, зрения и способности ходить из-за редкой болезни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Евгений Корженков
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.
Оливия Ньютон-Джон
8 августа ушла из жизни актриса, певица Оливия Ньютон-Джон.
Лариса Лебедева
7 августа ушла из жизни актриса Лариса Лебедева.

День рождения >>

Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Бахтияр Закиров
Евгений Князев
Алла Парфаньяк
Вера Петрова
Сергей Рубеко
Владислав Третьяк (II)
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Рона Митра
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
Роберт Шоу
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен