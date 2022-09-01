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«Суровый треш»: Лина Арифулина рассказала, почему выпуск шоу «Розыгрыш» с Гошей Куценко не вышел в эфир

1 сентября
2022 год

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1 сентября 2022
Развлекательное шоу «Розыгрыш» стартовало в нулевые, когда параллельно по ТВ крутили «Фабрику звёзд», а фантазия продюсеров и режиссёров не знала границ. В недавнем интервью Лина Арифулина, руководительница обоих проектов, рассказала, почему Гоша Куценко не простил ей один из выпусков шоу «Розыгрыш».

«Суровый треш»: Лина Арифулина рассказала, почему выпуск шоу «Розыгрыш» с Гошей Куценко не вышел в эфир
фото: Гоша Куценко

«Гоша Куценко не простил мне «розыгрыш». Он не вышел в эфир. Я придумала ситуацию, что он находится в тюрьме: а мне ведь надо, чтобы всё было реалистично, поэтому мы поехали в Бутырку. Поставили в тюремной камере видеокамеры – там было двое реальных заключенных и наш проводник, который нам помогал. И вошёл Гоша. Всё началось с того, что наш помощник якобы попросил у Гоши интервью. В декорациях, чтобы впечатлиться. Потом неожиданно корреспондент ушёл, закрылась дверь. Ну у Гоши был шок. Он же не знает, за какую статью его посадили. И когда он выходит, на заборе висят большие буквы «Розыгрыш». Но он их не видит! Он бежит чёрт знает куда, я за ним. И только через несколько дней мы встретились. Когда в камере сидят реальные заключённые – это суровый треш. Это получилось жёсткое реалити. Он спрашивал их: «Ну как же так, я ведь артист». Они отвечали: «Ну какой ты артист». Они же реально его не знали», – рассказала Лина.

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«Суровый треш»: Лина Арифулина рассказала, почему выпуск шоу «Розыгрыш» с Гошей Куценко не вышел в эфир фотографии
«Суровый треш»: Лина Арифулина рассказала, почему выпуск шоу «Розыгрыш» с Гошей Куценко не вышел в эфир фотографии
«Суровый треш»: Лина Арифулина рассказала, почему выпуск шоу «Розыгрыш» с Гошей Куценко не вышел в эфир фотографии
«Суровый треш»: Лина Арифулина рассказала, почему выпуск шоу «Розыгрыш» с Гошей Куценко не вышел в эфир фотографии
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