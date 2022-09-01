Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер

Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России
Дело рассмотрят 6 сентября
Вчера на острове Лидо в Венеции стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 10 сентября. В этом году впервые в истории вместо льва символом фестиваля стала львица. И не случайно – состав президентов жюри поражает количеством женщин (во главе с Джулианной Мур), по красной ковровой дорожке в день открытия мелькали в основном женские платья, а в программе фестиваля запланированы премьеры звёздных режиссёрок. По красной дорожке в последний летний вечер прошлись Катрин Денёв, Джулианна Мур, Мелани Лоран, модели Алессандра Амбросио, Мариякарла Босконо и Барбара Палвин, Адам Драйвер, Тесса Томпсон и многие другие.
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