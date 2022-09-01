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Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер

1 сентября
2022 год

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1 сентября 2022

Вчера на острове Лидо в Венеции стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 10 сентября. В этом году впервые в истории вместо льва символом фестиваля стала львица. И не случайно – состав президентов жюри поражает количеством женщин (во главе с Джулианной Мур), по красной ковровой дорожке в день открытия мелькали в основном женские платья, а в программе фестиваля запланированы премьеры звёздных режиссёрок. По красной дорожке в последний летний вечер прошлись Катрин Денёв, Джулианна Мур, Мелани Лоран, модели Алессандра Амбросио, Мариякарла Босконо и Барбара Палвин, Адам Драйвер, Тесса Томпсон и многие другие.

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Джулианна Мур

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Катрин Денев

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Мелани Лоран

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Тесса Томпсон

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Хилари Клинтон

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Адам Драйвер

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Мариякарла Босконо

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Алессандра Амбросио

Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер
фото: Грета Ферро
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Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер фотографии
Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер фотографии
Венеция-2022: Джулианна Мур, Мелани Лоран и Адам Драйвер фотографии
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