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«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте

1 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
1 сентября 2022
Агата Муцениеце воспитывает детей по системе «хороший и злой полицейский» и старается быть им другом. В недавнем интервью, рассуждая о том, какими должны быть отношения с детьми, Агата вспомнила, что в детстве мама давала ей свободу. Поэтому в 16 лет будущая актриса села в самолёт и отправилась покорять Милан.

«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте

«Мама давала мне свободу. Когда мне было 16 лет, я ей заявила, что хочу поехать в Милан работать моделью. И мама сказала: «Поезжай». Она посадила меня в самолёт, и я полетела в неизвестность. Идеально! Я ей так за это благодарна, потому что вернулась оттуда совершенно другим человеком. Для меня это была настоящая школа жизни: мы жили в квартире, я в первый раз увидела метро, мне надо было ездить по всяким кастингам, я повсюду ходила с картой города, и мне это всё было в кайф. Вернулась оттуда самостоятельной и повзрослевшей. Я поняла: «А посуду, оказывается, надо мыть самой. Надо считать деньги, чтобы тебе хватило на неделю». Плюс я была в этой модельной тусовке, где все такие модные, стильные и тебе нужно им соответствовать. В первые дни было тяжело, конечно, но в то же время классно. Это как когда ты не умеешь плавать, а тебя взяли и бросили в озеро», – рассказала актриса.

«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте

Правда, в Италии Агата пробыла всего полтора месяца, после чего решила отказаться от идеи стать моделью: «У меня был неподходящий рост, меня взяли только благодаря в целом хорошей яркой внешности. Я весила 45 кг, была очень худая. Я поняла, что какой-то большой карьеры мне там не светит. Работы было не очень много, в основном съемки для всяких каталогов. И тогда я подумала: «Может быть, воплотить детскую мечту и пойти в театральное?» Что в итоге и сделала».

«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте

Но и во время учёбы в театральном у Агаты были сомнения: «Иногда я думала: куда я пришла вообще? На первом курсе особенно часто посещала эта мысль, потому что ты учишься целый день и ещё в субботу — я к этому была не готова. Организм от такого режима очень устаёт. Мы бесконечно изображали оленей или ещё каких-то животных, и вот я и думаю: «Господи, мне 19 лет, а я показываю белочку. Какая глупость, зачем я этим занимаюсь?» Но я решила, что годик потерплю, посмотрю, к чему-то же это всё приведёт. Потом я начала узнавать про всякие кастинги, искать агента, причем сразу на первом курсе, я не тормозила. Поняла, что мне нужно делать уже сейчас, не выпустившись, потому что у меня уже был модельный опыт, когда ты проходишь 500 кастингов, а тебя никуда не берут. Стала ходить на пробы, и меня стали утверждать. Очень много снималась в рекламе, заработала денег, и мне начало нравиться то, чем я занимаюсь».
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«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте фотографии
«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте фотографии
«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте фотографии
«Куда я пришла вообще?»: Агата Муцениеце о неудавшейся карьере модели и учёбе в театральном институте фотографии
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