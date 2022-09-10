Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая

8 сентября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера нового оригинального сериала
онлайн-кинотеатра Okko «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»
, снятого по мотивам одноименного рассказа Александра Цыпкина
.
Первые эпизоды сериала зрителям лично представила творческая команда проекта: режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов
и исполнители главных ролей Елена Лядова
, Антон Филипенко
, Макар Хлебников
и Агриппина Стеклова
.
фото: Елена Лядова
фото: Макар Хлебников
фото: Алексей Кузмин-Тарасов
фото: Агриппина Стеклова и Владимир Большов
фото: Антон Филипенко
фото: Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин
Среди гостей премьеры были Елена Летучая
, Константин Хабенский
, Маргарита Аброськина
, Рената Пиотровски
, Евгений Сангаджиев
, Анна Седокова
и другие.
фото: Карен Арутюнов и Дарья Блохина
фото: Маргарита Аброськина
фото: Елена Летучая
фото: Анна Седокова
фото: Константин Хабенский
фото: Рената Пиотровски
Смотрите сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»
в онлайн-кинотеатра Okko с 8 сентября 2022 года
.
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