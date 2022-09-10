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Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая

10 сентября
2022 год

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10 сентября 2022
8 сентября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера нового оригинального сериала онлайн-кинотеатра Okko «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», снятого по мотивам одноименного рассказа Александра Цыпкина.

Первые эпизоды сериала зрителям лично представила творческая команда проекта: режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов и исполнители главных ролей Елена Лядова, Антон Филипенко, Макар Хлебников и Агриппина Стеклова.

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Елена Лядова

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Макар Хлебников

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Алексей Кузмин-Тарасов

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Агриппина Стеклова и Владимир Большов

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Антон Филипенко

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

Среди гостей премьеры были Елена Летучая, Константин Хабенский, Маргарита Аброськина, Рената Пиотровски, Евгений Сангаджиев, Анна Седокова и другие.

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Карен Арутюнов и Дарья Блохина

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Маргарита Аброськина

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Елена Летучая

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Анна Седокова

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Константин Хабенский

Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая
фото: Рената Пиотровски

Смотрите сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» в онлайн-кинотеатра Okko с 8 сентября 2022 года.

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фильмы
Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

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Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая фотографии
Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая фотографии
Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая фотографии
Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая фотографии
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