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«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра

10 сентября
2022 год

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10 сентября 2022
3 августа в Госдуме состоялось первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД), созданной представителями партии «Справедливая России — За Правду». По итогам заседания член группы, депутат Дмитрий Кузнецов направил директору Большого театра Владимиру Урину письмо с просьбой прекратить сотрудничество с режиссёром Александром Молочниковым в случае, если он не откажется от критической позиции по отношению к спецоперации. В конце августа стало известно, что Урин удовлетворил запрос Кузнецова, прекратив сотрудничество с Молочниковым. Урин отменил два премьерных спектакля, которые должны были выйти в новом сезоне, а также снял с репертуара два старых спектакля. В коротком письме Кузнецову директор Большого театра также отметил, что Молочников «никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России».

«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра
фото: Александр Молочников

В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Молочников рассказал, что против него была организована кампания. Похожим образом в начале марта под давлением «возмущённой общественности» были отменены концерты Максима Галкина: «Там было пояснение такое, что якобы Министерство культуры завалили письмами каких-то жаждущих справедливости граждан. Которые писали о том, что человек выступает против того, что нельзя называть, а при этом ставит спектакли в Большом театре, и это надо прекратить. Ну, я думаю, что всем понятно, что такого рода письма - это обычная кампания».

«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра
фото: Дмитрий Кузнецов

Молочников сравнил депутата Кузнецова с Шариковым из «Собачьего сердца», отметив тревожную тенденцию вмешательства в дела театра людей, никакого отношения к нему не имеющих: «Жутко это выглядит. Урин - человек большого масштаба, который разбирается в мировом музыкальном театре так, как мало кто разбирается. Который поднял Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, который Большим очень круто руководил, создал из него свободную площадку очень разных спектаклей. Тут он вполне сопоставим с такими театральными менеджерами, как Олег Табаков. И тут он пишет письмо на имя человека [Дмитрия Кузнецова], о котором мы вообще ничего не знаем - кто это, что это? Вот это немного ошарашивает. По имени и отчеству: «Уважаемый такой-то, Молочников у нас никогда не работал». А кто этот уважаемый? Непонятно никому. Он возник исключительно в связи с ГРАДом. Урин всю жизнь театром занимается, а этот человек повлиял на театр, возникнув в зоне нашего сознания всего месяц назад. Занятно. Шариков такой появился и решил всё».

Тем не менее, Александр совершенно не держит обиды и зла на Урина, отмечает его высокий профессионализм и компетенцию и считает, что чем дольше он будет занимать пост директора Большого театра, тем лучше.

«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра
фото: Владимир Урин

«Я рад, что эта ситуация не привела к тому, что возникли проблемы у Урина. Если такой человек будет продолжать руководить театром, то ему хоть что-то, может быть, удастся сделать, чтобы хоть что-то интересное происходило в музыкальном театре и в русской культуре. Если нужно было меня в связи с этим убрать, ну значит, нужно было. Сам же я написал это всё [о спецоперации]. Моё отношение к нему не изменилось. Никакого зла. Уважение большое всё равно есть в связи с тем, что он глобально для театра сделал. Он попал в такую ситуацию, не мне его судить. Я знаю, что если не он, то на его место придут люди, с которыми вообще никакого просвета не будет. Пусть хоть он останется работать».
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«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра фотографии
«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра фотографии
«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра фотографии
«Шариков такой появился и решил всё»: Александр Молочников об увольнении из Большого театра фотографии
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