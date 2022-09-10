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Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью

10 сентября
2022 год

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10 сентября 2022
Спустя два года после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный снова связал себя узами брака - 25 августа актёр сыграл свадьбу с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. За прошедшие два года с именем актёра было связано множество скандальных слухов и новостей, однако Павел предпочитал отмалчиваться и не комментировал ни заявления бывшей жены, ни слухи о романе с Мирославой Карпович, ни неприятный инцидент с дракой в Калининграде. Однако вместе с новой женой Павел как будто обрёл голос и начал раздавать интервью. Актёр впервые поделился своими чувствами по поводу развода, заявив в интервью Надежде Стрелец, что этот тяжёлый период отвратил его от идеи жениться снова и желания иметь ещё детей. Однако случайная весенняя встреча с Зепюр в торговом центре (актёры были давно знакомы, но почти не общались) полностью поменяла его планы - и уже через три дня он сделал Зепюр предложение.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью

В первом совместном интервью журналу «Hello!» актёры рассказали о скоропалительном решении пожениться, знакомстве с родителями Зепюр и детьми Павла, а так же о совместной жизни.

Зепюр призналась, что не сразу отнеслась к предложению Павла серьёзно: «Паша сказал мне: «Я давно искал такую, как ты». И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно. А Паша был настроен решительно, и уже через несколько дней мы вместе поехали к моим родителям.
Папа и мама были в курсе, что мы встречаемся, но не думали, что предложение выйти замуж последует так быстро. А что касается встречи, мне кажется, я больше переживала. Паша это почувствовал и сказал, что волноваться не стоит, он всё берёт на себя. Когда мы приехали к родителям, я как будто наблюдала за всем со стороны, как Паша отходит с папой поговорить, как он шутит за столом. Неловких моментов не было, родители приняли его прекрасно».

Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью

Ещё до свадьбы Павел, до того оберегавший свою личную жизнь, неожиданно активизировался в соцсетях, начав публиковать серию снимков с отдыха с Зепюр. Последовала закономерная реакция СМИ - актёров сначала «поженили», потом «развели». И Павел решил, что пора отнять у прессы право писать летопись его жизни: «Поэтому я и стал постить больше контента с любимым человеком. Если не говоришь ты, то говорят за тебя. Кто ты, с кем ты, где ты — как будто они знают это лучше тебя. Мне в какой-то момент это надоело, решил, что лучше буду на шаг впереди желтой прессы. Поэтому сейчас и активничаю».

Знакомство Зепюр с детьми Прилучного и Муцениеце тоже прошло гладко: «Мы познакомились с ними почти сразу, как начали встречаться. Паша был с детьми в батутном центре и предложил мне присоединиться. Я приехала, мы отлично провели время, а потом Тимофей спросил, поеду ли я с ними за город на шашлыки. Паша посмотрел на меня, улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Я тут ни при чем. Это все они».
На самом деле мы быстро нашли общий язык, все произошло как-то само собой. То Мия у меня что-то спрашивала, то Тимофей подходил за советом. Так потихонечку мы и подружились».

Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью

А прежде, чем сообщить детям о свадьбе, актёры даже обратились за советом к психологу. Но в итоге Павел, недолюбливающий психологов, решил действовать прямо: «Я решил, что нужно просто сказать как есть. Это же круто, если наша семья будет больше? Согласны? И они подхватили: Конечно!»
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«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце
«Поужинали, и через три дня я предложил ей пожениться»: Павел Прилучный рассказал о романе с Зепюр Брутян
Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью фотографии
Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью фотографии
Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью фотографии
Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью фотографии
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