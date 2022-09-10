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«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь»

10 сентября
2022 год

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10 сентября 2022

Влогер и телеведущая Настя Ивлеева сыграла главную роль в многосерийном драмеди «Монастырь», режиссёром которого выступил Александр Молочников. Героиня Ивлеевой - типичная тусовщица и иждивенка Мария, прожигающая свою жизнь на вечеринках, с радостью отдаваясь всем на свете грехам. Когда одна из вечеринок выходит из под контроля, Мария решает укрыться от преследующих её людей в стенах вологодского монастыря. Вместе с Ивлеевой в сериале сыграли Наталья Кудряшова, Филипп Янковский и Марк Эйдельштейн.

«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь»
фото: Настя Ивлеева

Выбрав Ивлееву на эту сложную драматическую роль, Молочников обнаружил в телеведущей неожиданную глубину и боль: «Мне показалось, что в этой роли из всех остальных претенденток она будет наиболее уместна. Есть ряд артисток, которые бы это достойно сыграли. Но я приблизительно представляю как. Момент, когда надо взять эту актрису, а я прям понимаю, как она это сыграет - он всегда тормозит меня. Интересно взять кого-то, про кого ты не понимаешь, как он это сыграет. И когда нам с продюсером пришла в голову Настя, мы прям запрыгали - это то, что надо! Когда я ехал на пробы, я думал: «Пожалуйста, будь хоть чуть-чуть способной актрисой, а дальше я тебе помогу, мы всё разберём на площадке, я тебя прокачаю, выбью твои болевые точки». Она пришла на пробы с Тёмой Быстровым, у которого тоже в сериале есть роль, но которого я попросил прийти подыграть ей то, что впоследствие сыграл Филипп Янковский. И она ему должна была рассказывать про смерть своей бабушки. Ну и я заготовил какие-то упражнения, которые я в Голливуде узнал, чтобы довести ей до слёз. А она просто села и так рассказала, что мы [обалдели] все. У неё всё случилось, что нужно. Она вдруг оказалась очень не пустой девушкой. Не профессиональной актрисой совсем - и мы потом с этим сталкивались. Понятно, что она многое не знала и не понимала как. Но самое главное - в ней было содержание, на неё было интересно смотреть, она очень обаятельная, в ней глубина есть и боль», - рассказал режиссёр в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь»
фото: Александр Молочников

Молочникова не смутил неудачный дебют Ивлеевой в кино: «Я слышал об этом, но не стал смотреть. Зачем? Ну если она там плохо сыграла, возможно, с ней не поработали? Я знаю, что если с артистом поработать, он может тебя удивлять. Поэтому, мне гораздо больше сказали пробы с ней».

В сериале есть очень откровенная сцена между Ивлеевой и Эйдельштейном, к которой Молочников готовил актёров с помощью сцен из сериала «Нормальные люди».

«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь»
фото: Настя Ивлеева

«Я не могу сказать, что Настя легко на это согласилась. Мы, к счастью, поставили основную откровенную сцену где-то через месяц после начала съёмок. И к этому моменту у нас с ней возникло такое взаимное доверие - я имею в виду нас всех, группу, оператора. Она очень сильно впечатлила всех своей работоспособностью, смелостью и готовностью доверять нам. Поэтому когда был выходной перед откровенной сценой, мы сели с Настей и с Марком и поговорили о том, что это будет. Я показал им сцену из сериала «Нормальные люди», достаточно откровенную, но настолько искреннюю и простую - как ощущение секса с человеком, которого ты любишь, когда всё приобретает ощущение таинства и магии. И мы про всё это поговорили - и оно случилось, это чудо, как мне кажется. Потому что солнце в этот день не зашло - оно село на закате и потом красной полоской обошло нас. И получилось, что мы всё время снимали на фоне этого солнца в разных его фазах».
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«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь» фотографии
«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь» фотографии
«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь» фотографии
«В ней есть глубина и боль»: Александр Молочников объяснил, почему дал Насте Ивлеевой роль в сериале «Монастырь» фотографии
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