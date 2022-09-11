Вышел комикс по мотивам фильма «Брат»

В честь 25-летия фильма «Брат»
российский издательский дом Bubble Comics выпустил
комикс, посвящённый главному герою картины Даниле Багрову. В книге собраны истории с авторским взглядом на отдельных персонажей, а также появляются герои и сюжеты, которых нет в фильме.
Над проектом работал художник комиксов «Игорь Гром» и «Бесобой» Андрей Васин
. Презентация 167-страничного графического романа прошла в Москве, Петербурге и Екатеринбурге: «Вопрос «Что значит вырасти на фильме «Брат»?» занимал нас бесконечно, мы много думали, как нам рассмотреть фильм «Брат» не как слепок эпохи, а как нечто, что смотрит современный зритель, который не знает этой эпохи, что он в нём видит. Сборник открывается историей о мальчике Дане, современном подростке, единственным другом которого является киноперсонаж Данила Багров, и о том, как устроена жизнь этого мальчика и как советы, которые может дать фильм «Брат», применимы к современной реальности»
, – сказал
на презентации сценарист и куратор проекта Алексей Замский
.
В сети книжных магазинов «Читай-город» отмечают, что подобные отечественные проекты как правило становятся бестселлерами продаж: «Этот продукт получился очень классный, совсем немного прошло с момента старта продаж, и буквально за 10 дней мы продали 25% тиража – это очень хороший результат, который говорит сам за себя. «Брат» – это история, которая имеет ретроспективу, и в какой-то момент мы сомневались, пойдёт или нет, но искушение попробовать было велико»
, – подчеркнула руководитель PR-отдела Елена Абрамова
.
обсуждение >>