Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера триллера «Кто там?», главные роли в котором исполнили Владимир Машков, Александра Бортич, Тихон Жизневский, Марьяна Спивак и Кирилл Кяро. История о знакомом каждому чувстве тревоги и страха, рассказанная в пяти новеллах через судьбы главных героев: миллиардера, пилота самолёта, стажёра-полицейского, молодой мамы и её дочери. Каждому из них предстоит заглянуть по ту сторону неизвестности, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.
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