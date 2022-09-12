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Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков

12 сентября
2022 год

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12 сентября 2022
Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера триллера «Кто там?», главные роли в котором исполнили Владимир Машков, Александра Бортич, Тихон Жизневский, Марьяна Спивак и Кирилл Кяро. История о знакомом каждому чувстве тревоги и страха, рассказанная в пяти новеллах через судьбы главных героев: миллиардера, пилота самолёта, стажёра-полицейского, молодой мамы и её дочери. Каждому из них предстоит заглянуть по ту сторону неизвестности, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

Среди первых зрителей картины были Сергей Полунин и Ксения Ильиных, Алёна Водонаева, Никита Тарасов, Катя Кабак, Лиза Моряк и Сарик Андреасян, Наталья Земцова и многие другие.

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Ксения Ильиных и Сергей Полунин

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Владимир Машков

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Алёна Водонаева

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Катя Кабак

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Тихон Жизневский

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Яна Сексте

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Наталья Земцова и Гела Месхи

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Марьяна Спивак

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Виктория Лопырева

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Никита Тарасов

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Маша Цигаль

Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков
фото: Артур Цветков
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Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков фотографии
Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков фотографии
Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков фотографии
Внутри-снаружи: Сергей Полунин, Алёна Водонаева и Владимир Машков фотографии
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