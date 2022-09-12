Зак Эфрон прокомментировал слухи о пластической операции на лице

В прошлом году, когда Зак Эфрон появился в ролике, посвящённом охране окружающей среды, поклонники выразили обеспокоенность внешним видом актёра. У звезды подростковых ромкомов заметно увеличились подбородок и скулы, что многие посчитали следствием пластической хирургии. Всё это время Зак не давал комментариев относительно изменений своей внешности, и только в недавнем интервью журналу Men’s Health 34-летний актёр рассказал, почему выглядит не так как раньше.
Всё началось с сильной травмы, которую актёр получил, бегая по дому в носках. Зак поскользнулся и ударился нижней челюстью об угол гранитного фонтана, после чего потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что его подбородок буквально «свисает» с лица. Во время восстановления жевательные мышцы начали быстро увеличиваться, чтобы компенсировать повреждённые части лица, из-за чего получился эффект неудачного ботокса. Сейчас Зак занимается физиотерапией, чтобы решить эту проблему.
фото: Зак Эфрон в 2019 году
Эфрон признался, что понятия не имел о гуляющих по сети слухах о пластической операции, пока его мама не позвонила ему с вопросом, не ложился ли он под нож. И хотя сейчас актёр признаёт значение социальных сетей, со старта своей карьеры Зак старательно их избегает: «Если бы я действительно ценил, что другие люди обо мне думают, то я определённо точно не смог бы делать свою работу», – поделился актёр.
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