Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's

Роберт Паттинсон стал арт-куратором грядущего аукциона Sotheby’s. Актёр лично отобрал шесть работ, которые будут представлены на выставке с 23 по 29 сентября, а затем уйдут с молотка 30 сентября.
Паттинсон выбрал произведения как начинающих, так и уже состоявшихся художников из разных временных и культурных эпох. Например, в коллекцию вошла безымянная картина Виллема де Кунинга, написанная в 1964 году, рисунок Джули Мерету, а также полотна «Вращение № 9» Ричарда Серры 2011 года и «Поцелуи у окна» Женевьев Фиггис.
фото: Виллем де Кунинг, Без названия, 1964
«Приобретайте только те вещи, которые вам понравятся, несмотря ни на что. Иметь что-то, что вы собираетесь хранить до конца своей жизни, вероятно, лучшая идея», – поделился Паттинсон. Он создал коллекцию в рамках программы Contemporary Curated. Прежде в ней приняли участие Опра Уинфри, диджей Стив Аоки, дизайнер Ким Джонс, певицы Элли Голдинг и Синтия Эриво.
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