Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's

анонс

8 сентября в Торонто открылся 47-й международный кинофестиваль

TIFF-2022: Тильда Суинтон, Дженнифер Лоуренс и Леа Сейду

Венеция-2022: Джулианна Мур, Кейт Бланшетт и Тесса Томпсон

12 сентября

Зак Эфрон прокомментировал слухи о пластической операции на лице

Внешний вид актёра сильно изменился за последние несколько лет