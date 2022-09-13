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Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's

13 сентября
2022 год

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13 сентября 2022
Роберт Паттинсон стал арт-куратором грядущего аукциона Sotheby’s. Актёр лично отобрал шесть работ, которые будут представлены на выставке с 23 по 29 сентября, а затем уйдут с молотка 30 сентября.

Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's

Паттинсон выбрал произведения как начинающих, так и уже состоявшихся художников из разных временных и культурных эпох. Например, в коллекцию вошла безымянная картина Виллема де Кунинга, написанная в 1964 году, рисунок Джули Мерету, а также полотна «Вращение № 9» Ричарда Серры 2011 года и «Поцелуи у окна» Женевьев Фиггис.

Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's

Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's
фото: Виллем де Кунинг, Без названия, 1964

«Приобретайте только те вещи, которые вам понравятся, несмотря ни на что. Иметь что-то, что вы собираетесь хранить до конца своей жизни, вероятно, лучшая идея», – поделился Паттинсон. Он создал коллекцию в рамках программы Contemporary Curated. Прежде в ней приняли участие Опра Уинфри, диджей Стив Аоки, дизайнер Ким Джонс, певицы Элли Голдинг и Синтия Эриво.
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Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's фотографии
Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's фотографии
Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's фотографии
Роберт Паттинсон стал арт-куратором аукциона Sotheby's фотографии
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