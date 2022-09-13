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Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии

13 сентября
2022 год

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13 сентября 2022

Французский режиссёр Жан-Люк Годар, о смерти которого стало известно сегодня, ушёл из жизни добровольно с помощью эвтаназии. Об этом сообщили близкие лидера «новой волны».

Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии

«Он не был при смерти, он был истощён. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», — заявили в окружении кинематографиста. Как сообщает издание, Годар часто размышлял о самоубийстве. В молодости он даже предпринял попытку покончить с собой, «чтобы люди обратили на него внимание». Также эта тема находит отражение и в его работах. Например, в фильме «Наша музыка» героиня произносит фразу из «Мифа о Сизифе» Альбера Камю: «Есть только одна действительно серьезная философская проблема – самоубийство». Издание отмечает, что еще в 2014 году Годар в одном из интервью говорил, что может прибегнуть к эвтаназии.
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Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии фотографии
Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии фотографии
Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии фотографии
Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии фотографии
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