Жан-Люк Годар ушёл из жизни с помощью эвтаназии

Французский режиссёр Жан-Люк Годар
, о смерти которого стало известно
сегодня, ушёл из жизни добровольно с помощью эвтаназии. Об этом сообщили
близкие лидера «новой волны».
«Он не был при смерти, он был истощён. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали»
, — заявили в окружении кинематографиста. Как сообщает издание, Годар часто размышлял о самоубийстве. В молодости он даже предпринял попытку покончить с собой, «чтобы люди обратили на него внимание»
. Также эта тема находит отражение и в его работах. Например, в фильме «Наша музыка»
героиня произносит фразу из «Мифа о Сизифе» Альбера Камю: «Есть только одна действительно серьезная философская проблема – самоубийство»
. Издание отмечает, что еще в 2014 году Годар в одном из интервью говорил, что может прибегнуть к эвтаназии.
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