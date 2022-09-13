Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров

В Москве театральный сезон набирает свои обороты. На днях в Театре Наций
состоялось вручение премии Корша, которая с 2021 года присуждается актёрам, режиссёрам, сотрудникам театральных цехов и меценатам за вклад в развитие театра. В этом году статуэтку получили Виктор Вержбицкий
и актриса Александра Урсуляк
, а также ещё девять значимых для театра людей. На торжественной церемонии в этот вечер собрались Константин Богомолов
, Филипп Киркоров
, Марина Александрова
, Лиза Арзамасова
, Дарья Калмыкова
и другие.
фото: Константин Богомолов и Филипп Киркоров
фото: Александра Урсуляк, Филипп Киркоров и Марина Александрова
фото: Евгений Миронов
фото: Лиза Арзамасова
фото: Дарья Калмыкова
фото: Виктор Вержбицкий
На прошлой неделе в театре Crave прошла презентация нового клипа Jony
, первыми зрителями которого стали Екатерина Варнава
, Филипп Киркоров, Егор Крид
, Ида Галич
, Валерия
и Иосиф Пригожин
, Лариса Долина
, Дима Билан
и другие.
фото: Филипп Киркоров, Екатерина Варнава и Тимати
фото: Екатерина Варнава
фото: Филипп Киркоров и Ида Галич
фото: Егор Крид
фото: Дима Билан
фото: Лариса Долина
фото: Даня Милохин и Катюша Айм
фото: Иосиф Пригожин и Валерия
На выходных в Москве состоялся благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open в поддержку фонда «Наука — детям» при больнице имени Дмитрия Рогачева. Пострелять из лука и поиграть в теннис пришли Юлия Пересильд
, Даня Милохин
, Лиза Арзамасова, Илья Авербух
, Константин Богомолов, Дарья Повереннова
, Андрей Бурковский
и другие.
фото: Юлия Пересильд
фото: Лиза Арзамасова
фото: Дарья Повереннова
фото: Даня Милохин
фото: Илья Авербух
фото: Константин Богомолов
фото: Анна Пескова
фото: Андрей Бурковский
фото: Елена Борщёва фото: Дмитрий Хрусталёв
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