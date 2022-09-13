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Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров

13 сентября
2022 год

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13 сентября 2022
В Москве театральный сезон набирает свои обороты. На днях в Театре Наций состоялось вручение премии Корша, которая с 2021 года присуждается актёрам, режиссёрам, сотрудникам театральных цехов и меценатам за вклад в развитие театра. В этом году статуэтку получили Виктор Вержбицкий и актриса Александра Урсуляк, а также ещё девять значимых для театра людей. На торжественной церемонии в этот вечер собрались Константин Богомолов, Филипп Киркоров, Марина Александрова, Лиза Арзамасова, Дарья Калмыкова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Константин Богомолов и Филипп Киркоров

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Александра Урсуляк, Филипп Киркоров и Марина Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Евгений Миронов

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Дарья Калмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Виктор Вержбицкий

На прошлой неделе в театре Crave прошла презентация нового клипа Jony, первыми зрителями которого стали Екатерина Варнава, Филипп Киркоров, Егор Крид, Ида Галич, Валерия и Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Дима Билан и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Филипп Киркоров, Екатерина Варнава и Тимати

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Филипп Киркоров и Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Егор Крид

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Лариса Долина

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Даня Милохин и Катюша Айм

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Иосиф Пригожин и Валерия

На выходных в Москве состоялся благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open в поддержку фонда «Наука — детям» при больнице имени Дмитрия Рогачева. Пострелять из лука и поиграть в теннис пришли Юлия Пересильд, Даня Милохин, Лиза Арзамасова, Илья Авербух, Константин Богомолов, Дарья Повереннова, Андрей Бурковский и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Дарья Повереннова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Даня Милохин

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Илья Авербух

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Константин Богомолов

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Анна Пескова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Андрей Бурковский

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Елена Борщёва

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
фото: Дмитрий Хрусталёв
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   13.09.2022 - 21:48
В первом фотоотчете были награждения людей творческих в сфере театра, актеры и режиссеры, какого чертам там делал болгарский перец. Еще одно великое событие было, это презентация клипа Джони)))))...)))).... читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров фотографии
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