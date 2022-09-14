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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас

14 сентября
2022 год

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14 сентября 2022
C 31 августа по 10 сентября в Венеции проходил ежегодный 79-ый Венецианский международный кинофестиваль, триумфаторами которого стали режиссёры-женщины. Один из крупнейших и авторитетнейших фестивалей, привлекший большое количество звёзд мирового кинематографа, не остался без внимания светского фотографа Грэга Уилльямса, приехавшего за традиционной порцией выразительных жанровых портретов. В его объектив попали Флоренс Пью, Брэд Питт, Пенелопа Крус, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Джулианна Мур, Сидни Суини, Венсан Кассель, Ана де Армас, Брендан Фрейзер и многие другие.

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Мод Апатоу

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Колин Фаррелл и Брендан Глисон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Бенджамин Брэтт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Пенелопа Крус

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Брэд Питт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Пенелопа Крус

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Кейт Бланшетт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Ана де Армас

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Флоренс Пью

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Венсан Кассель

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Флоренс Пью

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Кейт Бланшетт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Сидни Суини

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Брендан Фрейзер

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Ана де Армас

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас
фото: Джулианна Мур

фото: Greg Williams
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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас фотографии
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