Раскрепощённый Голливуд на выезде: Пенелопа Крус, Брэд Питт и Ана де Армас

C 31 августа по 10 сентября в Венеции проходил ежегодный 79-ый Венецианский международный кинофестиваль
, триумфаторами которого стали режиссёры-женщины
. Один из крупнейших и авторитетнейших фестивалей, привлекший большое количество звёзд мирового кинематографа, не остался без внимания светского фотографа Грэга Уилльямса
, приехавшего за традиционной порцией выразительных жанровых портретов. В его объектив попали Флоренс Пью
, Брэд Питт
, Пенелопа Крус
, Кейт Бланшетт
, Колин Фаррелл
, Джулианна Мур
, Сидни Суини
, Венсан Кассель
, Ана де Армас
, Брендан Фрейзер
и многие другие.
фото: Мод Апатоу
фото: Колин Фаррелл и Брендан Глисон
фото: Бенджамин Брэтт
фото: Пенелопа Крус
фото: Брэд Питт
фото: Пенелопа Крус
фото: Кейт Бланшетт
фото: Ана де Армас
фото: Флоренс Пью
фото: Венсан Кассель
фото: Флоренс Пью
фото: Кейт Бланшетт
фото: Сидни Суини
фото: Брендан Фрейзер
фото: Ана де Армас фото: Джулианна Мур
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