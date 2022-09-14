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Суд не нашёл доказательства вины Кристины Асмус в деле о дискредитации российской армии

14 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2022
25 августа на Кристину Асмус было заведено дело о дискредитации российской армии. 24 февраля актриса, как и многие её соотечественники, опубликовала в соцсетях чёрный квадрат с неизвестно кому адресованной подписью «Страх и боль. Молю, остановите все это». Через полгода на актрису составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил», предусматривающей штраф от 30 до 50 тысяч российских рублей. Асмус эту новость комментировать не стала.

Суд не нашёл доказательства вины Кристины Асмус в деле о дискредитации российской армии

Первое заседание по делу было назначено на 6 сентября в Тверском суде Москвы. Актриса на заседание не явилась, а её адвокат просил прекратить дело, указывая на отсутствие состава правонарушения. В частности, адвокат напомнил суду, что публикация была сделана за несколько дней до того, как была введена административная ответственность за дискредитацию армии. Следующее заседание было назначено на 14 сентября и было проведено в закрытом режиме. По итогам заседания суд прекратил производство по этому делу за отсутствием состава правонарушения.
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Суд не нашёл доказательства вины Кристины Асмус в деле о дискредитации российской армии фотографии
Суд не нашёл доказательства вины Кристины Асмус в деле о дискредитации российской армии фотографии
Суд не нашёл доказательства вины Кристины Асмус в деле о дискредитации российской армии фотографии
Суд не нашёл доказательства вины Кристины Асмус в деле о дискредитации российской армии фотографии
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