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Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии»

14 сентября
2022 год

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14 сентября 2022
Режиссёр Филипп Лось был уволен с поста художественного руководителя Русского театра в Эстонии после того, как опубликовал в соцсетях пост, в котором раскритиковал усиливающуюся в стране русофобию и сравнил ограничения в отношении россиян (правительство Эстонии было первым членом ЕС, заговорившим о полном запрете на въезд граждан России на территорию Евросоюза, назвав посещение Европы «не правом, а привилегией») с ограничениями прав евреев на территории Европы перед Второй мировой войной.

Лось, проживший в Эстонии пять лет, находит оскорбительной «тухлую облезлую русофобию», которая вдруг «полезла из всех щелей под бодрые здравицы о Победе над Злом». Режиссёра настораживает, что никто в Эстонии не видит в этой тенденции тревожных перекличек с дискриминацией евреев в период интербеллума. А в действиях правительства Лось видит попытку эстонцев «расквитаться за всё», имея в виду, видимо, историю присоединения стран Прибалтики к СССР.

Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии»

«Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за всё, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато.
Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев...
А что сейчас их заставит одуматься, успокоиться и вспомнить, что живущие рядом с ними русские прежде всего - такие же люди, как и эстонцы? У них тоже есть свой язык - родной, который им удобнее и в котором они себя комфортнее чувствуют. Что у них есть своя история, свои праздники и свои герои, своя историческая память. И свой предел терпения».

Вопрошая о том, какие ещё права у граждан России будут изъяты на территории Эстонии в ближайшее время, Лось немедленно получил ответ - право свободы слова. Дирекция театра во главе со Светланой Янчек сочла, что своими высказываниями режиссёр «наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту его существования». При этом Янчек утверждает, что Лося уволили вовсе не за открытое выражение мнения, а за форму, в которой оно было изложено. По мнению Янчек Лосю следовало «откликаться на животрепещущие вопросы современности в своем творчестве на сцене», а не строчить посты в соцсетях.

В комментарии изданию «Delfi» Лось заявил, что намерен оспаривать решение об увольнении в судебном порядке. Главное, чтобы с судами на территории Эстонии режиссёру повезло чуть больше, чем со свободой слова. «Я намерен оспаривать это неправомочное решение в судебном порядке. Очень рассчитываю на общественную поддержку со стороны всех друзей и поклонников Русского театра Эстонии».
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Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии» фотографии
Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии» фотографии
Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии» фотографии
Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии» фотографии
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