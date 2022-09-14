Режиссёр Филипп Лось уволен из Русского театра Эстонии за критику «тухлой облезлой русофобии»

Режиссёр Филипп Лось
был уволен с поста художественного руководителя Русского театра
в Эстонии после того, как опубликовал в соцсетях пост, в котором раскритиковал усиливающуюся в стране русофобию и сравнил ограничения в отношении россиян (правительство Эстонии было первым членом ЕС, заговорившим о полном запрете на въезд граждан России на территорию Евросоюза, назвав посещение Европы «не правом, а привилегией») с ограничениями прав евреев на территории Европы перед Второй мировой войной.
Лось, проживший в Эстонии пять лет, находит оскорбительной «тухлую облезлую русофобию»
, которая вдруг «полезла из всех щелей под бодрые здравицы о Победе над Злом»
. Режиссёра настораживает, что никто в Эстонии не видит в этой тенденции тревожных перекличек с дискриминацией евреев в период интербеллума. А в действиях правительства Лось видит попытку эстонцев «расквитаться за всё», имея в виду, видимо, историю присоединения стран Прибалтики к СССР.
«Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за всё, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато.
Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев...
А что сейчас их заставит одуматься, успокоиться и вспомнить, что живущие рядом с ними русские прежде всего - такие же люди, как и эстонцы? У них тоже есть свой язык - родной, который им удобнее и в котором они себя комфортнее чувствуют. Что у них есть своя история, свои праздники и свои герои, своя историческая память. И свой предел терпения»
.
Вопрошая о том, какие ещё права у граждан России будут изъяты на территории Эстонии в ближайшее время, Лось немедленно получил ответ - право свободы слова. Дирекция театра во главе со Светланой Янчек
сочла, что своими высказываниями режиссёр «наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту его существования»
. При этом Янчек утверждает, что Лося уволили вовсе не за открытое выражение мнения, а за форму, в которой оно было изложено. По мнению Янчек Лосю следовало «откликаться на животрепещущие вопросы современности в своем творчестве на сцене»
, а не строчить посты в соцсетях.
В комментарии изданию «Delfi» Лось заявил, что намерен оспаривать решение об увольнении в судебном порядке.
Главное, чтобы с судами на территории Эстонии режиссёру повезло чуть больше, чем со свободой слова
. «Я намерен оспаривать это неправомочное решение в судебном порядке. Очень рассчитываю на общественную поддержку со стороны всех друзей и поклонников Русского театра Эстонии».
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