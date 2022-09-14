Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Завод»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих

14 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2022

В феврале 2013 года спектаклю Константина Богомолова «Идеальный муж» в МХТ. им. Чехова исполнится десять лет. В первый же год после премьеры на Богомолова обрушились религиозные активисты с обвинениями в кощунстве, оскорблении чувств верующих и осквернении символа веры. Такую реакцию вызвала сцена с полуголой женщиной, имитирующей распятие, на которое молится священник нетрадиционной сексуальной ориентации. Полиция получала десятки жалоб на спектакль, православные активисты пытались его сорвать, но спектакль как шёл, так до сих пор и идёт, пользуясь успехом у зрителей.

Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих

Однако за 10 лет Константин Богомолов немного изменил свои взгляды на использование символов веры и решил внести соответствующие коррективы в постановку. Режиссёр специально отметил, что на его решение никаким образом не повлияли агрессивные православные активисты во главе с Энтео.

«Пройденный мной путь привёл меня к решению внести правки в этот по-прежнему дорогой мне спектакль. Меня никогда не волновали агрессивные выступления невежественных религиозных «активистов», писавших жалобы, заявления, пытавшихся сорвать спектакль. Эти люди не имеют отношения к подлинно верующим. И они давно уже стихли, разбившись о стену большого зрительского успеха «Идеального мужа». И теперь, когда спектакль продолжает жить, и ничто ему не угрожает, пришло время личного и, откровенно говоря, давно созревшего решения.

Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих

Из спектакля уйдут мгновения, связанные с символами веры. С великими символами страдания и искупления. Сегодня мне, иначе понимающему эти вещи, не хочется сохранять в «Муже» то, что перестало совпадать с моим мироощущением, моей рефлексией, моим пониманием ума, свободы и глубины. И я сожалею, что эти мгновения могли принести боль и переживания подлинно верующим людям. Не крикливым и агрессивным активистам, а людям для которых вера есть личный выбор и личный путь - интеллигентным, умным, сложным, часто любящим современный театр и современную культуру, но испытывавшим личную, не афишируемую, но оттого не менее сильную боль в моменты, когда на сцене Крест становился предметом игры. Я принимаю такое решение, и я буду рад если буду понят не только теми, для кого это радостная весть, но и теми, кто так же агрессивно настаивал на игнорировании чувств верующих».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
религияцензура
персоны
Константин Богомолов
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих фотографии
Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих фотографии
Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих фотографии
Константин Богомолов решил пощадить чувства верующих фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Завод»

Скорбим

Жан-Люк Годар
13 сентября ушёл из жизни режиссёр Жан-Люк Годар.
Михаил Гомиашвили
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Гомиашвили.
Пётр Тобилевич
12 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Тобилевич.
Владимир Таныгин
10 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Таныгин.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Сергей Карленков
Игорь Кириллов
Александр Михайлов (II)
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Ада Карраско
Мелисса Лео
Сэм Нилл
Мишель Оклер
Кимберли Уильямс
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Германия, 2018
Недетский дом
Россия, 2021
Зверь
триллер
США, 2022
Лебединое озеро
трагикомедия
Россия, 2021
Беспредельщики
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
Воспоминания о Марни
драма, семейное кино, фэнтези
Япония, 2014
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Кэт
драма
Россия, 2022
Джиперс Криперс: Возрождённый
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, Финляндия, 2021
Поехали!
комедия, приключения
Франция, 2022
Проклятие мачехи
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Русские на Мариенплац
драма, приключения, экранизация
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram