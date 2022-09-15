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После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс

15 сентября
2022 год

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15 сентября 2022
12 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 74-я ежегодная церемония вручения наград телевизионной премии «Эмми», лауреатами которой стали Зендая, Джулия Гарнер, Джейсон Судейкис, Джин Смарт, Майкл Китон и Мэттью Макфэдиен. Сразу после вручения наград гости церемонии переоделись и отправились на вечеринки, организованные крупными стриминговыми сервисами и студиями.

На вечеринке HBO веселились Сидни Суини, Мод Апатоу, Зендая, Оскар Айзек, Конни Бриттон и Сара Снук.

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Зендая

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Сидни Суини

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Кэйли Куоко

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Оскар Айзек с женой

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Джей Смит-Камерон и Сара Снук

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Александра Даддарио и Эндрю Форм

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Мод и Джадд Апатоу

Лили Джеймс, Себастьян Стэн и Эль Фаннинг посетили вечеринку студии Disney.

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Себастьян Стэн и Лили Джеймс

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Эль Фаннинг

Студия Showtime пригласила звёзд сериала «Шершни» Мелани Лински, Кристину Риччи, Лив Хьюсон и Эллу Пернелл.

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Мелани Лински

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Кристина Риччи

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Элла Пернелл

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Лив Хьюсон

Риз Уизерспун, Тэрон Эджертон, Джейсон Судейкис, Бен Стиллер и Джуно Темпл побывали на вечеринке Apple TV+.

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Риз Уизерспун

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Джейсон Судейкис

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Бен Стиллер с дочерью

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Джуно Темпл

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Бритт Лоуэр

А вместе с Netflix праздновали Джулия Гарнер, Джейсон Бейтман и Аарон Пол.

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Джулия Гарнер и Аарон Пол

После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс
фото: Джулия Гарнер и Джейсон Бейтман
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