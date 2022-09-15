После бала: Риз Уизерспун, Кейли Куоко и Лили Джеймс

12 сентября в Лос-Анджелесе состоялась
74-я ежегодная церемония вручения наград телевизионной премии «Эмми», лауреатами которой стали Зендая
, Джулия Гарнер
, Джейсон Судейкис
, Джин Смарт
, Майкл Китон
и Мэттью Макфэдиен
. Сразу после вручения наград гости церемонии переоделись и отправились на вечеринки, организованные крупными стриминговыми сервисами и студиями.
На вечеринке HBO веселились Сидни Суини
, Мод Апатоу
, Зендая
, Оскар Айзек
, Конни Бриттон
и Сара Снук
.
фото: Зендая
фото: Сидни Суини
фото: Кэйли Куоко
фото: Оскар Айзек с женой
фото: Джей Смит-Камерон и Сара Снук
фото: Александра Даддарио и Эндрю Форм
Лили Джеймс фото: Мод и Джадд Апатоу
, Себастьян Стэн
и Эль Фаннинг
посетили вечеринку студии Disney.
фото: Себастьян Стэн и Лили Джеймс
фото: Эль Фаннинг
Студия Showtime пригласила звёзд сериала «Шершни» Мелани Лински
, Кристину Риччи
, Лив Хьюсон
и Эллу Пернелл
.
фото: Мелани Лински
фото: Кристина Риччи
фото: Элла Пернелл
Риз Уизерспун фото: Лив Хьюсон
, Тэрон Эджертон
, Джейсон Судейкис
, Бен Стиллер
и Джуно Темпл
побывали на вечеринке Apple TV+.
фото: Риз Уизерспун
фото: Джейсон Судейкис
фото: Бен Стиллер с дочерью
фото: Джуно Темпл
фото: Бритт Лоуэр
А вместе с Netflix праздновали Джулия Гарнер
, Джейсон Бейтман
и Аарон Пол
.
фото: Джулия Гарнер и Аарон Пол фото: Джулия Гарнер и Джейсон Бейтман
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