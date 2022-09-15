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СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид

15 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
15 сентября 2022
В конце августа стало известно, что 47-летний Леонардо ДиКаприо расстался с 25-летней моделью Камилой Морроне, с которой встречался более четырёх лет. Не прошло и недели, как актёру начали приписывать роман с другой моделью - 27-летней Джиджи Хадид.

СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид
фото: Леонардо ДиКаприо

Согласно хорошо информированным источникам таблоидов, ДиКаприо вот уже несколько месяцев был неравнодушен к Хадид и различными способами пытался добиться её внимания. Но Джиджи - не самая большая поклонница мужчин преклонного возраста. К тому же совсем недавно она пережила разрыв с певцом Зейном Маликом, от которого два года назад родила дочь.

СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид
фото: Джиджи Хадид

Однако несколько дней назад американские таблоиды наперебой заговорили о том, что Лео всё-таки добился внимания модели, просачиваясь на вечеринки с её участием. Актёра заметили в обществе Джиджи на вечеринке, проходившей в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На чудовищного качества фотографиях, опубликованных таблоидом «Daily Mail», при наличии хорошей фантазии можно разглядеть, как Лео и Джиджи «полностью поглощёны друг другом и оживлённой беседой».
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СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид фотографии
СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид фотографии
СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид фотографии
СМИ приписывают Леонардо ДиКаприо роман с Джиджи Хадид фотографии
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