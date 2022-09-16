«Никто и ничто не заставит меня предать Россию»: Сати Спивакова о военных конфликтах

На фоне нового витка военного конфликта между Арменией и Азербайджаном уроженка Еревана, актриса Сати Спивакова
решила в первый и последний раз высказаться на тему политики и отношения к вооруженным конфликтам. До этого актриса не комментировала спецоперацию и никак не выражала отношение к ней. Своим принципиальным молчанием Спивакова вызывала, видимо, множество вопросов, на которые она, наконец, нашла красноречивый ответ. Актриса опубликовала карикатуру, обыгрывающую диспропорциональную реакцию цивилизованного мира на вооруженные конфликты, и упрекнула «гуманистов» и борцов за социальную справедливость в избирательности.
«В этой картинке - ответ на вопрос всем моим приятелям, подписчикам и т.н. друзьям, почему я ни разу не комментировала и не буду комментировать ничего, что связано со спецоперацией. Уже 2 дня, как на исконную территорию суверенного государства Армения напало соседнее государство. Ну и где вы все, гуманисты и борцы за права человека, где ваши возмущённые возгласы? Где армянский триколор на ваших аватарках? А, ну да, в Армении нет ни нефти, ни газа, ни выхода к морю, Армения - не центр Европы, и там человеческие жизни, включая жизни мирного населения, не так важны для всего мирового сообщества! Однако многие из вас в последние месяцы рванули именно в Ереван (почему не в Баку, кстати?)… Когда в октябре 2020 года я корчилась в слезах от бессилия и отчаяния, видя, как погибают мои соотечественники, как кладбище Ераблур превращается в город мёртвых, большинство из вас просто равнодушно наблюдало…»
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Актриса также напомнила подписчикам, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха президент Зеленский
занял сторону Азербайджана. «Думаю, этим всё сказано. Имеющий уши да услышит. Россия - моя страна, Россия дала мне образование, профессию, семью, любовь, друзей! Никто и ничто не заставит меня её предать. Армения - моя Родина и я буду её любить и защищать до последнего вздоха
».
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