Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue»

26-летний Тимоти Шаламе
стал первым мужчиной, удостоившимся сольной обложки британского издания «Vogue»
. Портрет актёра украсил обложку октябрьского номера, а за фиксацию смелых образов Тимоти на фотосессии отвечал известный модный фотограф Стивен Мейзел
. В интервью изданию, которое выйдет 20 сентября, актёр признался, что чувствует себя старше своего возраста.
«Я чувствую себя старше 26 лет, но это не произошло в результате какого-то нервного срыва, после которого я всё осознал. Мне кажется, я родился с ощущением, что я «старик». Выражается это, среди прочего, в эмпатии. В том, чтобы думать про каждого, кто находится поблизости. Неуместная идея, своего рода иллюзия контроля, основанная на попытках быть чутким к каждому человеку».
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