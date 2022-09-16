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Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue»

16 сентября
2022 год

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16 сентября 2022
26-летний Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, удостоившимся сольной обложки британского издания «Vogue». Портрет актёра украсил обложку октябрьского номера, а за фиксацию смелых образов Тимоти на фотосессии отвечал известный модный фотограф Стивен Мейзел. В интервью изданию, которое выйдет 20 сентября, актёр признался, что чувствует себя старше своего возраста.

Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue»

«Я чувствую себя старше 26 лет, но это не произошло в результате какого-то нервного срыва, после которого я всё осознал. Мне кажется, я родился с ощущением, что я «старик». Выражается это, среди прочего, в эмпатии. В том, чтобы думать про каждого, кто находится поблизости. Неуместная идея, своего рода иллюзия контроля, основанная на попытках быть чутким к каждому человеку».

Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue»

Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue»

Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue»
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Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue» фотографии
Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue» фотографии
Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue» фотографии
Тимоти Шаламе снялся для обложки британского «Vogue» фотографии
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