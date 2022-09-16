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Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева

16 сентября
2022 год

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16 сентября 2022
15 сентября Театр им. Моссовета открыл юбилейный 100-й сезон спектаклем Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой», главную роль в котором исполнила его супруга Юлия Высоцкая. На открытии присутствовали звёзды театральной труппы Ольга Остроумова, Елена Валюшкина, Анна Михайловская, Екатерина Гусева, Валерий Ярёменко, Александр Филиппенко, Валентина Талызина, Ирина Климова, Евгений Стеблов и другие.

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Евгения Крюкова, Ирина Климова, Ольга Кабо и Елена Валюшкина

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Валерий Ярёменко и Александр Филиппенко

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Юлия Высоцкая

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Елена Валюшкина

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Валентина Талызина

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Евгений Стеблов

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Ольга Остроумова

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Анна Михайловская

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Ольга Кабо

Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Екатерина Гусева
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Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева фотографии
Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева фотографии
Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева фотографии
Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева фотографии
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