Век зрительских симпатий: Ольга Остроумова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева

15 сентября Театр им. Моссовета
открыл юбилейный 100-й сезон спектаклем Андрея Кончаловского
«Укрощение строптивой», главную роль в котором исполнила его супруга Юлия Высоцкая
. На открытии присутствовали звёзды театральной труппы Ольга Остроумова
, Елена Валюшкина
, Анна Михайловская
, Екатерина Гусева
, Валерий Ярёменко
, Александр Филиппенко
, Валентина Талызина
, Ирина Климова
, Евгений Стеблов
и другие.
фото: Евгения Крюкова, Ирина Климова, Ольга Кабо и Елена Валюшкина
фото: Валерий Ярёменко и Александр Филиппенко
фото: Юлия Высоцкая
фото: Елена Валюшкина
фото: Валентина Талызина
фото: Евгений Стеблов
фото: Ольга Остроумова
фото: Анна Михайловская
фото: Ольга Кабо фото: Екатерина Гусева
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