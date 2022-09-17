Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич

«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента
Минюст внёс артиста в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента»
14 сентября в пространстве Liso Space состоялась закрытая премьера сериала Иды Галич «Капельник» о молодом враче, который нелегально помогает снять абстинентный синдром у звёздных алкоголиков и наркоманов. Среди первых зрителей были Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Даня Милохин, Влад Лисовец, Светлана Бондарчук, Валя Карнавал и многие другие. С 15 сентября сериал доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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