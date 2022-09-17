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Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич

17 сентября
2022 год

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17 сентября 2022

14 сентября в пространстве Liso Space состоялась закрытая премьера сериала Иды Галич «Капельник» о молодом враче, который нелегально помогает снять абстинентный синдром у звёздных алкоголиков и наркоманов. Среди первых зрителей были Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Даня Милохин, Влад Лисовец, Светлана Бондарчук, Валя Карнавал и многие другие. С 15 сентября сериал доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Сергей Бурунов

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Катя Варнава

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Ида Галич и Виктория Шелягова

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Светлана Бондарчук

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Влад Лисовец

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Даня Милохин

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Денис Прытков

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Анастасия Резник и Александр Ратников

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Валя Карнавал и Юля Гаврилина

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Стас Круглицкий

Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич
фото: Дарья Клюкина
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Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич фотографии
Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич фотографии
Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич фотографии
Серотониновая яма: Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и Ида Галич фотографии
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