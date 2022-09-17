«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента

Максима Галкина внесли
в список иноагентов. По данным Минюста России, телеведущий получал финансирование из недружественной страны и при этом занимался политикой.
Галкин прокомментировал решение ведомства: «Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Я не продаю своё мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь»
, – заявил он в социальных сетях.
Артист добавил, что получал деньги из недружественной страны «когда-то, лет 10 назад, когда там давал концерты»
и иноагентом себя не считает: «Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. Поэтому: иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу»
. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой
покинул страну в начале марта. В конце августа примадонна вернулась в Россию.
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