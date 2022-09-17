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«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента

17 сентября
2022 год

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17 сентября 2022

Максима Галкина внесли в список иноагентов. По данным Минюста России, телеведущий получал финансирование из недружественной страны и при этом занимался политикой.

«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента

Галкин прокомментировал решение ведомства: «Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Я не продаю своё мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», – заявил он в социальных сетях.

«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента

Артист добавил, что получал деньги из недружественной страны «когда-то, лет 10 назад, когда там давал концерты» и иноагентом себя не считает: «Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. Поэтому: иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу». Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой покинул страну в начале марта. В конце августа примадонна вернулась в Россию.
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«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента фотографии
«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента фотографии
«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин о статусе иноагента фотографии
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