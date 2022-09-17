Американский кинорежиссёр Вуди Аллен
сообщил о возможном завершении карьеры. На протяжении пяти десятилетий, с с 1960-х по 2010-е годы, он снимал в среднем по одному фильму в год.
«Мой следующий фильм станет пятидесятым по счёту, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться»
, – заявил
86-летний режиссёр в беседе с испанской газетой La Vanguardia. Как ранее стало известно, съёмки нового фильма Аллена начнутся в сентябре и пройдут в Париже. Аллен пообещал
зрителям «токсичный романтический триллер» в духе картины «Матч Пойнт»
с Джонатаном Риз Майерсом
и Скарлетт Йоханссон
.
В интервью La Vanguardia режиссёр также сообщил, что не планирует писать мемуары, но размышляет о романе. «Думаю, в нём будет много юмора, потому что для меня это естественно»
, — заявил он.
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