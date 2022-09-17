Дочь Ларисы Гузеевой призналась, что пережила изнасилование и лечение антидепрессантами

Дочь Ларисы Гузеевой
от нынешнего мужа Игоря Бухарова
, 21-летняя Ольга
, поделилась в социальных сетях историей о том, как за последние несколько лет она пережила гормональную терапию, лечение антидепрессантами, отношения с абьюзером и даже изнасилование.
«По сути я толком не знаю, как должна выглядеть здоровая версия меня. В 17 я делала базовые упражнения, не страдала перееданием (как последние 2,5 года) и у меня всегда была мотивация быть лучше, потому что буллинг в интернете никто не отменял. В 19 начался какой-то лютый зашквар в отношениях с абьюзером, с медиа (там опять всех волновал мой вес и внешность). Когда я весила 59-60, мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть»
, – написала она.
Ольга связывает текущие проблемы с непростой жизненной ситуацией, в которой оказалась ранее, но на судьбу не жалуется: «Возможно, стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но, мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, ну на какой-то момент одна нога, но всё ещё обе руки. И живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду хотя бы раз»
.
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