Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина»

Только Алек Болдуин
несёт ответственность за стрельбу на съёмочной площадке фильма «Ржавчина»
, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс
. Верховный суд Лос-Анджелеса вынес соответствующее решение в пятницу. Об этом сообщает
Deadline.
В ноябре сценарист фильма Мэми Митчелл
подала в суд на Алека Болдуина и продюсеров картины, заявив, что сценарий не предусматривал стрельбу из пистолета персонажа Болдуина. Она также посчитала, что Болдуин намеренно выстрелил в оператора, а продюсеры ему в этом помогли. Однако в ходе последнего заседания это утверждение было отклонено – по решению суда, только Болдуин ответственен за стрельбу на площадке, так как продюсеры, хоть и доверили ему оружие, не могли знать о том, что он выстрелит.
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