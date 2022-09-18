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Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина»

18 сентября
2022 год

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18 сентября 2022
Только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс. Верховный суд Лос-Анджелеса вынес соответствующее решение в пятницу. Об этом сообщает Deadline.

Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина»

В ноябре сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина и продюсеров картины, заявив, что сценарий не предусматривал стрельбу из пистолета персонажа Болдуина. Она также посчитала, что Болдуин намеренно выстрелил в оператора, а продюсеры ему в этом помогли. Однако в ходе последнего заседания это утверждение было отклонено – по решению суда, только Болдуин ответственен за стрельбу на площадке, так как продюсеры, хоть и доверили ему оружие, не могли знать о том, что он выстрелит.
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№ 1
Турандот из страны гроз   18.09.2022 - 20:25
Не буду гадать, виноват Алек или его каким-то образом подставили, но история, конечно, странная, будто из романа Франсуазы Саган "Ангел-хранитель". читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
Суд постановил, что только Алек Болдуин несёт ответственность за стрельбу на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
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